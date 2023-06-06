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【新股IPO】藥師幫已通過港交所上市聆訊 2020年複合增長率為38.6%

股樓投資 12:14 2023/06/06

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中國院外醫藥產業最大的數字化服務平台藥師幫，已通過港交所上市聆訊，並已聘任中金公司為獨家保薦人。師幫的業務模式以「平台+自營」雙輪驅動，並配合一系列其他業務。

藥師幫於2020至2022年期間總收入分別為60.6億、100.9億及142.7億元人民幣，近３年複合增長率達53.4%。2022年，公司毛利達到14.34億元人民幣，同比增長57%，毛利率由2021年的9.1%增至10.1%。其中，自營業務對於公司總收入的貢獻最大，毛利率由2021年的5.2%增至2022年的6.2%。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

根據其初步招股文件顯示，藥師幫的總GMV於2022年達到378億元人民幣，佔中國院外數字化醫藥流通服務市場21%的份額，且自2020年的年複合增長率為38.6%。據弗若斯特沙利文報告，這兩項數據在中國領先的院外數字化醫藥產業服務平台中均排名第一。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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此外，2022年公司有30.8萬個月均活躍買家，在中國院外數字化醫藥產業服務平台中排名最高。2021年於藥師幫平台上交易的月平均可提供庫存單位(SKU)數量超過330萬個，在中國院外數字化醫藥產業服務平台中排名也最高。

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記者：張以正

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