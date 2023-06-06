澳洲再度加息至4.1% 市場認為進一步加息可能性大

澳洲儲備銀行（RBA）在6月份的政策會議上將現金利率上調至4.1%，稱通脹率仍然過高，並取消了去年7月以來在政策聲明中一直存在的「中期通脹預期仍然牢固」的表述。

道明證券(TD Securities)亞太利率策略師Prashant Newnaha表示：「我們認為，鑑於央行刪除了這句話，它對中期通脹預期的軌跡不再像以前那樣有信心。」，他又指，在他們看來，這句話的省略讀起來很鷹派，可能意味著澳洲央行將進一步加息。

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政策聲明後，澳元跳漲0.8%至0.6667美元，為2-1/2周以來的最高值，而三年期國債收益率上漲12個基點至3.660%，為2月以來的最高值。

市場也已經將7月份再次加息的可能性定為60%。澳新銀行(ANZ)的澳洲經濟主管博伊頓Adam Boyton預計，澳洲央行將在8月再次加息四分之一個點。

Boyton認為央行很可能在八月之前採取行動，而風險可能偏向採取更多行動。

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在政策聲明中，央行行長Philip Lowe認為，最新的加息將 「提供更大的信心，即通脹將在合理的時間框架內回到目標。」他指，委員會仍然警惕對持續高通脹的預期促成價格和工資的更大增長的風險，特別是考慮到經濟中有限的剩餘產能和仍然很低的失業率。

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記者：張瑋婷