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【公務員】大學三年級學生可投考海關督察 海關工作內容係咩 ?

理財智慧 16:50 2023/06/06

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為配合公務員事務局的招聘新安排，海關表示，即日起擴闊海關督察招聘投考資格至2024或2025年畢業的大學本科生，並將海關督察招聘申請截止日期延長兩星期至本月19日。

將於2024或2025年畢業的大學本科生可即時申請海關督察職位，成功通過考核後可獲有條件取錄，即在指定時間內完成相關學位並通過聘任程序，便可在畢業後加入海關。

海關督察：

主要負責領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務；以及監督轄下人員所執行的工作

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責任編輯：陳玉蓮

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