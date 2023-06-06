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【券商點睇】中金：高端化為核心亮點 維持百威亞太跑贏行業評級

股樓投資 12:14 2023/06/06

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中金公司發表研究報告指，維持百威亞太（01876）2023/2024年盈利預測，且維持「跑贏行業」評級，下調其目標價至25.2元。該報告指，百威亞太高端化硬實力強為核心亮點，公司2019至2026年預測的亞太地區、中國、韓國及日本銷量年均複合增長率（CAGR）為5.5%、8.4%、2.7%及14.4%，市場份額均為第一；短期看，預計今年公司百威/超高端分銷城市數分別為220及60個，至2025年分別達250及80個，仍有擴張空間。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

中金指，韓國區的啤酒品類整體佔比，從2012年的50%升至2021年的55%；公司致力於將凱獅與社交聯繫，並開發以自飲與高品質為定位的高端漢麥。此外，中金表示，印度區兼具量增與高端化空間，預計百威亞太有望複製中國發展路徑。該行又指，中國市場面對復甦不及預期、高端化不及預期、競爭加劇及成本上漲等風險。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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撰文 : 袁國守

目標價 百威亞太（01876） 港股

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