屯門NOVO LAND 2A期周六賣188伙　逾一半單位折實平過600萬

新地旗下屯門NOVO LAND 2A期今上載銷售安排，新地副董事總經理雷霆表示，項目將於周六（10日）推售188伙。對於政府有意放寬受首置按揭成數，雷霆歡迎政府決定，認為措施對首置人士，尤其對上車客屬佳音，期待政府公布更多細節。

新地代理總經理陳漢麟指，首輪銷售單位涵蓋26伙開放式，11伙一房，133伙2房，以及18伙3房，定價逾12.8億元，折實價334.73萬至941.46萬元，折實呎價12,830至14,775元。全數單位折實價950萬元以下，有98伙折實價600萬元以下。陳漢麟續指，項目截至昨晚（5日）暫收逾3,600票，超額認購逾18倍，當中兩成為大手客。發展商有於首輪銷售中特設三房買家或大手買家優先的揀樓時段，惟由於是次推出的一房單位數量不多，將限制大手買家不能購買多於一伙一房戶。

【有相睇】NOVO LAND首錄租務 退休客預付一年租金 每月1.38萬租兩房【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機