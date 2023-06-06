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屯門NOVO LAND 2A期周六賣188伙　逾一半單位折實平過600萬

股樓投資 16:39 2023/06/06

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新地旗下屯門NOVO LAND 2A期今上載銷售安排，新地副董事總經理雷霆表示，項目將於周六（10日）推售188伙。對於政府有意放寬受首置按揭成數，雷霆歡迎政府決定，認為措施對首置人士，尤其對上車客屬佳音，期待政府公布更多細節。

新地代理總經理陳漢麟指，首輪銷售單位涵蓋26伙開放式，11伙一房，133伙2房，以及18伙3房，定價逾12.8億元，折實價334.73萬至941.46萬元，折實呎價12,830至14,775元。全數單位折實價950萬元以下，有98伙折實價600萬元以下。陳漢麟續指，項目截至昨晚（5日）暫收逾3,600票，超額認購逾18倍，當中兩成為大手客。發展商有於首輪銷售中特設三房買家或大手買家優先的揀樓時段，惟由於是次推出的一房單位數量不多，將限制大手買家不能購買多於一伙一房戶。

 

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 NOVO LAND 2A期 NOVO LAND 屯門 新地

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