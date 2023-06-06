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Twitter新任CEO正式入職 其前下屬亦一同「過檔」

環球政經 13:18 2023/06/06

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Twitter的新任首席執行官Linda Yaccarino已經正式入職，她在周一（5日）發文：「事情發生了——第一天入職！」，但沒有提供進一步的細節。

 

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青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

Elon Musk馬斯克自去年10月以440億美元收購Twitter以來一直擔任首席執行官，他此前表示， Yaccarino將幫助他建立一個 「萬能的應用程序」。
前NBC環球公司貝納羅克 Joe Benarroch也於周一加入了Twitter。在加入Twitter之前，他負責監督 Comcast旗下公司的廣告和合作部門的溝通策略，向 Yaccarino匯報。

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責任編輯：張瑋婷

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