【日圓定存】日圓定存息最高5厘 花旗料日央行7月才出招有玄機

▲ 花旗料日央行於6月16日議息仍忍手

日本將於下周五（6月16日）議息，美資大行料新任央行行長植田和男於7月才有大動作，調整債券孳息曲線（Yield Curve Control，YCC）機制，6月暫仍忍手箇中有玄機，且料日圓滙價於3個月內見137。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預料，日本首相岸田文雄有機會於7月份舉行大選，有4成機會於6月份解散國會；若6月份解散國會，那麼日本央行可能推遲調整YCC政策至7月。

廖嘉豪補充，花旗分析員又料，日本於2024年才會加息至零水平；而美元兌日圓3個月內預測為137，未來6至12個月預測為125。

剛缷任的前行長黑田東彥於去年12月20日，突放寬YCC機制，把10年期國債目標收益率的上下波幅範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，被視作轉鷹變相加息，去年底一度刺激積弱多時的日圓急升至137。

花旗料日圓滙價 年底見125

市場憧憬日央行再出手，不少滙市達人視日圓為今年最具爆升潛力的外幣。可是，上月美元勁升逾2%，累日圓急貶，5月25日跌穿140後更屢試今年新低，逼使財金官員開緊急會議謀對策。日本財務省管外匯事務的副大臣神田真人出口術，5月底曾警告，政府在必要時將採取適當的應對措施，刺激日圓彈升至139.79。

法興料，植田於6月中議息提高10年國債孳息率50基點至1厘，將刺激圓滙於未來數周輾轉反彈至130。然而，植田和男最近多番明言，通脹持續達到2%目標，央行才結束其收益率曲線控制政策。

日圓滙價今天（6月6日）報139，近期投行亦爭相下調日圓預測，原先普遍料圓滙於年底衝上120；如今花旗調低至125，瑞銀估計為122；但美銀卻睇淡，料第3季日圓低見143。

此外，大小港銀罕有蝕息搶存，包括渣打香港 （02888） 、大新 （02356） 及華僑永亨提供日圓定期存款；惟須注意特惠息普遍於6月中或月底到期。

高息榜：

7天： 南商2.8厘

南商2.8厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月：華僑永亨0.01厘

至於短期操作，華僑永亨經濟師姜靜認為，美日息差打壓日圓，上周五圓滙急跌0.8%。早前日本財務省和央行舉行緊急會議，外界揣測當局作干預冀阻滙價急貶，但至今未見有行動。日4月經通脹調整後實質薪金按年急挫3%，連續第 13 個月下跌。料圓滙在138.2到 142.5上落，未來兩周每百日圓兌港元介乎5.56至5.71。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】1個月港元定存最高息10厘 虛銀優惠突擊傳統銀行

【歐元定存】歐元定存息最高7厘 大行罕有連環出招搶資金

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪