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【材·智論@iM網欄】沙包 Vs 防汛板 應對颱風暴雨的挑戰

名人薈萃 08:00 2023/06/07

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近年氣候變化日益加劇，令極端天氣事件頻繁發生，颱風、暴雨、乾旱等都對各地經濟造成重大衝擊。根據數據顯示，自2000年以來，全球因氣候變化所引致的經濟損失已超過數千億美元。這些損失主要來自農業、漁業、基礎設施損壞以及保險和賠償費用等。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

位於沿海地區的香港更是無可避免。根據香港天文台的統計數據，過去10年本港所經歷的颱風和暴雨天數大幅增加。這些極端天氣所引致的水浸、山泥傾瀉、建築物受損和交通中斷等問題，不僅對市民的生活帶來困擾，更會危及市民的安全，並損害個人及企業的財產。

作為物業業主和管理者，面對氣候變化的挑戰，必須提前有所準備，保護物業財產免受颱風和暴雨的侵害。例如，在風季和雨季之前，應對物業的結構進行檢查和維護，包括屋頂、窗戶、門戶和排水系統等，以確保它們的安全穩固，能夠抵禦極端天氣的考驗。

我還記得2017年超強颱風「天鴿」襲港時，低窪地區的商店和餐廳首當其衝，即使使用沙包防洪，也難以阻止洪水的侵入，許多商戶遭受重大損失。傳統的沙包防汛效果有限。近年來，一些商戶學到了教訓，開始使用各種防汛板，其防水效果比沙包好得多。然而，市面上的大部分防汛板都很笨重，安裝也很複雜，沒有沙包的靈活性。

提到防汛板，日本是專家。他們長期與颱風災害作戰，不斷從經驗中學習並改進產品。我就知道有一種日本製造的防汛板，由輕量級聚碳酸酯和鋁框組成，重量輕，但具有強大的防水性能，最高可以抵擋100cm深的水，能有效保護升降機、電機房、自動扶手梯、出入口等重要設施。最重要的是，它安裝簡單，可以根據場所的需要進行定製，還可以與漏水感應器配合使用，一旦漏水即時發出警報，大大提高商戶和企業應對災害的能力。

我相信，這種輕便、易於安裝的防汛板非常適合香港的商業環境，可以為企業提供經濟、有效的防汛解決方案，保護員工和公眾的安全，同時加強對物業財產的保護。據我所知，許多大型商場、酒店、學校甚至醫院都已經採購了這種日本製造的防汛板，沙包時代已經過去了！

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

作者簡介：

撰文：黃志明（Eddy）

集寶建業有限公司創辦人

集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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撰文 : 黃志明（Eddy）

欄名 : 材智論

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