【內銀股】官媒：多家國有銀行再下調存款利率　人民幣偏軟

▲ 【中國經濟】中央據報要求大型銀行再次降低存款利率 以提振經濟及降低銀行成本

官媒《證券時報》證實，多家國家大銀行下調部份存款利率，包括人民幣及美元，人民幣活期存款利率下調5點子（100點子等於1厘），部份人民幣定存下調10點子。新存款利率變動前， 國有大行人民幣存款掛牌利率為活期0.25厘、2年期2.15厘、3年期2.6厘和5年期2.65厘等。消息傳出後，在岸人民幣回軟，低見7.1228，每百港元兌90.77元人民幣。

至於人民幣貸款掛牌利率，自2015年10月以來均未有改變，1年以下4.35厘，1年至5年4.75厘，5年以上4.9厘，有利內銀股明顯息差收入。

去年9月，內地大型銀行曾全面下調 人民幣存款掛牌利率 ，為2015年以來首次。其他中小型銀行則於今年4月相繼仿傚，降低部分存款利率。當存款利率下調，便可降低銀行的成本，而其後貸款利率下降，則反過來可增加借貸的吸引力。

彭博今日較早前引述消息人士指，中央要求內地大型銀行再次降低存款利率，為年內第二次，涉及的銀行包括中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398） 及交通銀行 （03328） 等，藉以鼓勵存戶將存款轉化為消費及投資，繼而提振經濟。人民銀行拒絕置評。

美元定存亦下降，5萬美元以上存1年期利率不高於4.3厘，大行利率早前最高可達5厘。

最快本周會進行調整

彭博報道指，市場利率定期機制上周建國有銀行調低一系統產品的息率，包括將活期存款利率降低5點子，3年期及5年期定期存款利率降低至少10點子。據了解，銀行正在對有關建議進行評估，最快本周會進行調整。

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記者：陳韻妍