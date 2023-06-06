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【中國經濟】中央據報要求大型銀行再次降低存款利率　以提振經濟及降銀行成本

宏觀解讀 16:11 2023/06/06

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【中國經濟】中央據報要求大型銀行再次降低存款利率　以提振經濟及降低銀行成本

彭博引述消息人士指，中央要求內地大型銀行再次降低存款利率，為年內第二次，涉及的銀行包括中國銀行 （03988） 、工商銀行 （01398） 及交通銀行 （03328） 等，藉以鼓勵存戶將存款轉化為消費及投資，繼而提振經濟。人民銀行拒絕置評。

最快本周會進行調整

報道指，市場利率定期機制上周建國有銀行調低一系統產品的息率，包括將活期存款利率降低5點子，3年期及5年期定期存款利率降低至少10點子。據了解，銀行正在對有關建議進行評估，最快本周會進行調整。

現時大型銀行的活期存款年率化利率為0.25厘，3年期及5年期定期存款的年率化利率分別為2.6厘及2.65厘。

去年9月，內地大型銀行曾全面下調基準存款利率，為2015年以來首次。其他中小型銀行則於今年4月相繼仿傚，降低部分存款利率。當存款利率下調，便可降低銀行的成本，而其後貸款利率下降，則反過來可增加借貸的吸引力。

相關文章：【內銀股】安永：內銀存款利率上限年內仍可能續降　淨息差或有望改善

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