▲ 【人才流失】香港總商會：74%受訪公司面對人才短缺、僅1%缺少高層 上調GDP預測

香港總商會今日公布人才短缺問卷調查的結果，有74%受訪公司表示面對人才短缺問題，22%更指問題已持續超過3年。在不同職級上，最多受訪公司表示欠缺初級管理職位（59%），僅有1%受訪企業指高級管理職位有人才缺少問題。

調查向受訪企業收集離職員工主要原因，最多企業指出員工因尋求更高薪酬而離職（79%），其次是移民（70%）、尋求工作與生活平衡（51%）。

香港總商會指出，疫情期間香港勞動人口減少約21萬，在2022年已流失9.41萬勞動力，人手短缺問題遍布各行各業。商會建議政府引入專才以外，應同時考慮中低級人手需求，調查指出有逾半受訪企業都指因人才輸入計劃不適用公司需要工種而沒有申請。

總商會預計，今年底香港失業率將跌至2.6%。

總商會：今年GDP增4.2% 上調零售消費增長、看淡出口表現

除了公布最新調查結果，總商會也上調香港今年經濟增長預測，由原先估計增長的3.8%，調升至4.2%，但較港府預期可達3.5%至5.5%範圍上限，相對保守。

總商會總裁梁兆基稱，商會對經濟看法較審慎，因預期香港零售增長動力會減慢，而出口前景依然疲弱，令經濟難有可觀增長。總商會將今年香港零售增長預測由10%升至16%，但由原先預期出口可增長4.5%，最新料將倒退2%。

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