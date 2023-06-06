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【高薪實習】美國實習生薪酬較去年高　科技公司出手更闊綽

商業 17:29 2023/06/06

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在很多人眼中，實習生的工資都處於偏低的水平，甚至有些人更要無薪實習。但在美國卻有不少企業願意以高薪聘請實習生。就業數據網站Glassdoor最新一份報告顯示，願意向支付實習生最高工資的頭10位企業，均為科技公司，最高月薪可達9,000美元（約70,583港元）。

【中港通關搶人才】人手荒成行業復甦絆腳石　鐘鴻興：傳統物流靠生力軍變革

【日本人才荒】時薪76元也請不到人　日本酒店業缺人影響復甦

報告記錄了2022年3月1日至2023年2月28日間，擁有30名或以上實習生的公司，以及願意向實習生支付最高薪的25間公司數據。數據顯示，這些實習崗位的平均薪酬比去年高，由去年的8,100美元（約63,522港元）升至今年的8,206美元（約64,353港元）。

而25間公司中，頭10名都是科技公司，而曾裁員的網絡支付服務供應商Stripe和Facebook母公司Meta均躋進前5位。

其中Stripe是開價最高的公司，月薪中位數為9,064美元（約71,079港元）。不過，這個數字仍較去年向實習生支付月薪中位數9,667美元的Roblox低。而半導體公司NVIDIA月薪中位數就達8,280美元（約64,932港元）。Meta則排在第5位，月薪中位數為8,160美元（約63,991港元）。

專家：高薪不代表公司前景優秀

Glassdoor首席經濟學家Daniel Zhao接受外媒CNBC訪問時就坦言，公司以高薪聘請實習生不代表其企業表現出色。如Stripe、Meta和Coinbase在前10名的公司中行業前景最差，但月薪中位數卻位居頭5位。

【勞逸平衡】研究指42%香港人考慮辭職以更好平衡工作與生活 

編輯：歐朗欣

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