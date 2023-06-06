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【夏日好去處】全球最大型潑水音樂派對 中環海濱上演 即日加推門票

理財智慧 16:32 2023/06/06

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夏天的高溫令人不敢外出，想要在戶外活動也需要相當的勇氣。如果能夠搭配水上活動，降低溫度，那就更好。全球最熱鬧、最瘋狂的大型戶外濕身音樂節「PayMe呈獻S2O亞洲潑水音樂節 - 香港站」即將首次登陸香港。這場音樂節將於8月5日和6日（星期六和星期日）在中環海濱活動空間舉行，以強勁的噴水體驗席捲整個中環，為香港帶來首個世界級規格的大型戶外濕身音樂派對。由於首輪門票於四月開售後反應熱烈，主辦方特別擴大場地空間，增加容納觀眾的人數，即日加推門票發售。

加推門票公開發售詳情：

第二輪加推門票即日公開發售。購票採用實名制，每人最多可購買8張門票。

PayMe 用戶可於6月14至18日獨家訂票。

 兩款門票如下：

(1)  [GA] 基本通行門票 (*General Admission)

*可享用所有一般區域及濕區

l   [GA] 1天通行門票 港幣$1,180

l   [GA] 2天通行門票 港幣$1,980

(2)  [VIP] 通行門票

*可享用VIP入口、VIP專屬非濕水專區、VIP儲物室、VIP洗手間及紀念品

l   [VIP] 1天通行門票 港幣$2,080

l   [VIP] 2天通行門票 港幣$3,380

 

日期          : 2023年8月5及6日（星期六及日）

時間          : 下午1時   開始進場

                     下午2時至晚上10時30分     「PayMe presents S2O Stage」表演時間

                     下午3時至晚上8時30分           「Summer Beats Stage」表演時間

地點          : 中環海濱活動空間 （中環龍和道9號）

6大亮點 

#1: 香港首個世界級規格的大型戶外濕身音樂派對

「S2O亞洲潑水音樂節」（S2O Songkran Music Festival）於2015年首辦，將泰國傳統潑水習俗結合強勁的電子舞曲及流行音樂，從曼谷迅速擴展，吸引成千上萬來自世界各地的粉絲參加，成為全球最大型潑水音樂派對、非一般的年度派對體驗。

#2: 全球首個及唯一被海港兼高樓大廈包圍的「S2O亞洲潑水音樂節」

作為全球首個及唯一於市中心舉行的「S2O亞洲潑水音樂節」，中環海濱活動空間集結香港最具代表性的地標 —— 維多利亞港及維港兩岸的城市景致作為佈景，得天獨厚的地理位置讓整個活動體驗更好。

#3: S2O能量注入中環  S2O Factory帶來水力量

「S2O亞洲潑水音樂節」源自泰國以潑水象徵洗去厄運，帶來好運的傳統，以「Body Needs Water」為主軸精神創造S2O Factory，而這一所水工廠只會在炎夏中「甦醒」，為人們帶來神秘的水力量，沖走煩惱盡情解放，為未來製造快樂。每一年的S2O都會加入一個年度主題，今年就以「能量（Energy）」概念打造巨型水塔舞台，20米高及70米闊的主舞台，配合泰國空運來港的「360度獨家強勁噴水系統」與「高壓水槍」，每日20萬公升水跟著強勁節拍、由噴水系統與水工廠的「專屬潑水使者Minions」隨時突襲觀眾，令大家360度全方位渾身濕透，盡情舞動狂歡。

#4: 兩大獨立舞台、超過30個表演單位

世界級DJ陣容、泰國、台灣及本地DJ歌手到場，一連兩日的電音派對暨音樂盛典，於兩大獨立舞台舉行，逾30個表演單位集結世界百大DJ、亞洲百大女DJ、來自泰國與台灣的DJ、歌手以及多個本地獨立音樂單位激情演出。邀請了樂迷引頸以待的世界級DJ華麗列陣，包括將於稍後公佈的神秘DJ，來自加拿大蒙特利爾的melodic dubstep鼻祖Adventure Club、北愛爾蘭銷量最高DJ Ben Nicky、美國電子樂隊Breathe Carolina（全球百大DJ第79名）、由姐妹花Jahan和Yasmine Yousaf組成的美國電子二人組Krewella、巴西著名Deep House和Future House DJ Liu、美國DJ及電子音樂製作人MAKJ、美國DJ暨電子舞曲製作人NGHTMRE、「荷蘭電音之父」Nicky Romero（百大DJ 第20名）、「PsyTrance之神」Vini Vici（百大DJ 第21名），以及獲選亞洲百大女DJ的台灣DJ Lyla（蕾菈）（亞洲百大女DJ第48名）聯手丈夫itschosenai（秋甚湯宇）及Pei Pei（林佩佩）（亞洲百大女DJ第23名）、泰國DJ Gail Werner與Yukio聯同本地代表Karlie、iLtik B2B Yaat及Nike Dance Crew等。

#5:   火辣打扮 show-off身型拍片影相分享搶Fo吸Like

特別邀請黑男邱比特進行《S2O香港配對特別版》。在噴水區內火辣濕身型格照外，場內更設置不少打卡點，更可以標誌性的摩天輪作為背景拍下夢幻照片。來自台北的百萬網紅黑男邱比特，自2016年起遊走台灣、香港、馬來西亞街頭，隨機為陌生的單身男女配對，至今已配對了超過1000對男女，當中更有人成功結婚，生活幸福。人稱現代版月老、型男美女收割機的黑男，去年於S2O台灣亦成功配對了不少型男美女！首次於香港舉行的「S2O亞洲潑水音樂節」，大會亦特別邀請黑男邱比特來港進行《S2O香港配對特別版》，為各型男索女配對一番！  
 

#6: 更多不同品牌體驗，化妝打扮、泰式按摩專區，品嚐泰式小食、各式酒品

除了豐富多元的音樂內容之外，盛裝打扮出席一向是參加戶外音樂節的重點之一，主辦單位提供貼Bling Bling水鑽、夏日編髮及紋身等服務，同時設有化妝間並提供風筒，讓女士「化行妝」或者濕身狂舞後補妝。場內設有多款環球美食攤位，酒吧區提供各式各樣酒類飲品、包括啤酒、汽水及特色雞尾酒。

 

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責任編輯：陳玉蓮

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