【港元定存】1個月港元定存最高息10厘 虛銀優惠突擊傳統銀行

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【日圓定存】日圓定存息最高5厘 花旗料日央行7月才出招有玄機
焦點1個月港元定存年息計劃
其他1個月港元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|南商
|3.50
|網上或手機銀行只須1000元，分行開立要3萬元
|備註：去年7月2日新推，個人客戶以兌換資金，上限1000萬元，至6月14日
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|建行亞洲
|3.40
|100萬
|備註：6月5日加0.15厘，全新或升級至指定理財戶，新資金
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|富邦
|3.30
|50萬
|備註：5月24日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|交銀香港
|3.30
|100萬
|備註：6月5日加0.2厘，指定理財戶，快閃新資金網上定存
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|平安壹賬通*
|3.00
|100
|備註：適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|集友
|3.00
|100萬
|備註：6月1日新推，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至6月7日，額滿即止
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|大眾銀行
|2.70
|50萬
|備註：6月6日減0.1厘
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|星展
|2.50
|5萬
|備註：5月16日加0.5厘，網上優惠
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|上商
|2.48
|1000
|備註：6月5日加0.5厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|工銀亞洲
|2.20
|300萬
|備註：5月18日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|招商永隆
|2.05
|50萬
|備註：2月15日減0.15厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|信銀國際
|2.00
|1萬
|備註：4月13日減0.8厘，指定理財戶及新資金，指定手機銀行開立
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|華僑永亨
|1.80
|20萬
|備註：3月30日新推，宏富理財客戶及全新資金
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|大新
|0.75
|20萬
|備註：5月8日加0.125厘，指定理財戶及新資金
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|渣打
|0.635
|10萬
|備註：2月13日加0.385厘，新資金，只供中小企客戶
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|天星*
|0.50
|1000
|備註：虛擬銀行
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|匯立*
|0.50
|10
|備註：1月17日減0.3厘，上限100萬元，虛擬銀行
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|livi bank*
|0.45
|500
|備註：新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行
|港銀
|年息（厘）
|起存額 （元）
|Mox*
|0.30
|1
|備註：虛擬銀行
|*虛擬銀行 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月6日
6月邁向第2周，雖然3間發鈔行齊加港元定期存款息，但今天（6月6日）有兩間銀行卻無懼照減定存息，包括平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）下調3個月及4個月年息0.1厘，新息率齊報3.7厘；大眾銀行削低1個月年息0.1厘至2.7厘。
不過，另有中小行視短存為主戰場，例如信銀國際剛調升3個月年息0.2厘至4厘。而上商昨（5日）已提高1個月年息0.5厘至2.48厘；創興更勁加1個月年息2.15厘至突破4厘新關。
此外，全球聚焦下周四（15日）聯儲局議息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美國的加息周期或已接近尾聲，今年較後時間更可能減息。如果對就業的過度自信導致聯儲局恢復緊縮政策，可能會增加更廣泛衰退，所以預料美國加息周期或已接近尾聲。而聯儲局積極抗擊通脹，疊加目前勞動力市場延遲轉弱，或最終導致儲局在今年底前改變政策方向，料較後時間有可能減息。
1個月拆息兩連跌，現為4.17厘；但專家料半年結前，短存較具上升空間。
另方面，噱頭多多的眾安（ZA Bank），正式推出「加息星期二」存款限時優惠，每逢周二ZA Bank App內派發存款加息劵，1個月港元定存最高可賺3.8厘。活動由現時至8月31日逢星期二進行，現有ZABank用戶只需透過ZA Quest抽扭蛋，必可獲得港元及美元存款加息券各2張（合共4張）。
ZA Bank推「加息星期二」 港元1個月定存3.8厘，詳情可看【下一頁】
惟須注意年利率或會因應當時市況而有所更改，而「現有 ZA Bank 用戶」是指在活動有效期內已開戶的用戶。
虛銀高息榜：
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪