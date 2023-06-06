【港元定存】1個月港元定存最高息10厘 虛銀優惠突擊傳統銀行

▲ 1個月港元定存最高息10厘

焦點1個月港元定存年息計劃

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其他1個月港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額 （元） 南商 3.50 網上或手機銀行只須1000元，分行開立要3萬元 備註：去年7月2日新推，個人客戶以兌換資金，上限1000萬元，至6月14日 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 建行亞洲 3.40 100萬 備註：6月5日加0.15厘，全新或升級至指定理財戶，新資金 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 富邦 3.30 50萬 備註：5月24日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 交銀香港 3.30 100萬 備註：6月5日加0.2厘，指定理財戶，快閃新資金網上定存 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 平安壹賬通* 3.00 100 備註：適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 集友 3.00 100萬 備註：6月1日新推，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至6月7日，額滿即止 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 大眾銀行 2.70 50萬 備註：6月6日減0.1厘 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 星展 2.50 5萬 備註：5月16日加0.5厘，網上優惠 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 上商 2.48 1000 備註：6月5日加0.5厘，網上或流動銀行優惠，先到先得 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 工銀亞洲 2.20 300萬 備註：5月18日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 招商永隆 2.05 50萬 備註：2月15日減0.15厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 信銀國際 2.00 1萬 備註：4月13日減0.8厘，指定理財戶及新資金，指定手機銀行開立 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 華僑永亨 1.80 20萬 備註：3月30日新推，宏富理財客戶及全新資金 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 大新 0.75 20萬 備註：5月8日加0.125厘，指定理財戶及新資金 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 渣打 0.635 10萬 備註：2月13日加0.385厘，新資金，只供中小企客戶 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 天星* 0.50 1000 備註：虛擬銀行 港銀 年息（厘） 起存額 （元） 匯立* 0.50 10 備註：1月17日減0.3厘，上限100萬元，虛擬銀行 港銀 年息（厘） 起存額 （元） livi bank* 0.45 500 備註：新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行 港銀 年息（厘） 起存額 （元） Mox* 0.30 1 備註：虛擬銀行 *虛擬銀行 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月6日

6月邁向第2周，雖然3間發鈔行齊加港元定期存款息，但今天（6月6日）有兩間銀行卻無懼照減定存息，包括平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）下調3個月及4個月年息0.1厘，新息率齊報3.7厘；大眾銀行削低1個月年息0.1厘至2.7厘。

不過，另有中小行視短存為主戰場，例如信銀國際剛調升3個月年息0.2厘至4厘。而上商昨（5日）已提高1個月年息0.5厘至2.48厘；創興更勁加1個月年息2.15厘至突破4厘新關。

此外，全球聚焦下周四（15日）聯儲局議息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美國的加息周期或已接近尾聲，今年較後時間更可能減息。如果對就業的過度自信導致聯儲局恢復緊縮政策，可能會增加更廣泛衰退，所以預料美國加息周期或已接近尾聲。而聯儲局積極抗擊通脹，疊加目前勞動力市場延遲轉弱，或最終導致儲局在今年底前改變政策方向，料較後時間有可能減息。

1個月拆息兩連跌，現為4.17厘；但專家料半年結前，短存較具上升空間。

另方面，噱頭多多的眾安（ZA Bank），正式推出「加息星期二」存款限時優惠，每逢周二ZA Bank App內派發存款加息劵，1個月港元定存最高可賺3.8厘。活動由現時至8月31日逢星期二進行，現有ZABank用戶只需透過ZA Quest抽扭蛋，必可獲得港元及美元存款加息券各2張（合共4張）。

ZA Bank推「加息星期二」 港元1個月定存3.8厘，詳情可看【下一頁】

惟須注意年利率或會因應當時市況而有所更改，而「現有 ZA Bank 用戶」是指在活動有效期內已開戶的用戶。

虛銀高息榜：

1個月： 富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元；優惠至6月30日

富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元；優惠至6月30日 3個月： 平安壹賬通（PAOB）3.7厘

平安壹賬通（PAOB）3.7厘 4個月： PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 5個月： PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 半年： 富融3.5厘

富融3.5厘 9個月： PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 1年期：Mox 3.5厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪