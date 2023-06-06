▲ 【大行看法】耀才：港股下半年有望反彈惟上行空間有限 重申恒指目標22000點

傳統投資智慧有「五窮六絕七翻身」之説，港股5月底險守18000點，6月初才稍作回升，耀才證券 （01428） 研究部總監植耀輝表示，港股下半年有望反彈，因息口去向等變數逐步明朗化，加上市場憧憬内地將有更多針對性刺激經濟措施出台，同時A、H估值不高，港股有條件追落後。

不過，他相信，港股上行空間不大，因港股缺乏炒作主題，恒指年底目標介乎21500至22000點，而美股的蘋果（美：AAPL）、英偉達（美：NVDA）、以及台股的台積電（美：TSM），則屬於帶動當地股市的「領頭羊」。

18,000點區間已反映利淡消息

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明指，内地5月經濟復甦跡象未如預期，有「三頭馬車」之稱的固投、消費及工業數據全線遠不如年初預期，而美元早前在聯儲局加息壓力下重拾升勢，進一步推低人民幣匯價，拖累港股5月走勢。

不過，他指出，現時債務上限問題已解決，美元避險需求回落，內地經濟前景又遠較去年封城時正面，相信港股在18,000點的區間已反映利淡消息，建議投資者尋找機會「抄底」。

耀才偏好復蘇、電力設備、AI概念股

板塊方面，耀才繼續看好旅遊及消費、發電與電力設備、油煤炭及油運相關股，涉及股份包括具旅遊及消費概念的銀娛 （00027） ，新秀麗 （01910） 及普拉達 （01913） ；屬於發電與電力設備的東方電氣 （01072） 及中集安瑞科 （03899） ；以及油煤炭行業的中海油 （00883） 及神華 （01088） 。

美國市場方面，耀才則看好人工智能概念股，包括英偉達（美：NVDA）、阿斯麥（美：ASML）、台積電（美：TSM）及新思科技（美：SNPS）。

七成受訪散戶料恒指下半年重上兩萬點

耀才同日發布「下半年散戶對港股前瞻」民意調查報告，近七成受訪散戶預期恒指在下半年能重上20,000點，約5.6%受訪散戶估計下半年恒指平均會升至24,000點以上水平，其餘散戶則料恒指將在16,000-18,000點之間。調查結果亦顯示，散戶認為影響港股走勢因素包括人民幣匯率走勢（38.7%）、中美互相制裁（27.1%）、中國刺激經濟政策（12.5%）、美國銀行間題引起連鎖反應（10.3%）及俄烏戰爭（6.9%）。該次調查共收集近3000份問卷。

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記者：伍鍵文