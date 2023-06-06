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【AI競賽】OpenAI CEO私下向開發者承諾　不會開發ChatGPT以外產品

科技 16:05 2023/06/06

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OpenAI行政總裁Sam Altman作出承諾，OpenAI不會涉足其他領域，與開發商作出競爭，只會聚焦ChatGPT。

OpenAI自去年推出人工智能（AI）機械人ChatGPT後，一直成為業界焦點，更有不少業內人士包括開發商均表示憂慮，OpenAI未來或壟斷市場。但近日OpenAI行政總裁Sam Altman於5月在倫敦出席小型閉門會議就強調並作出承諾，OpenAI不會涉足其他領域，與開發商作出競爭，只會聚焦ChatGPT。

【AI應用】哈佛大學計算機科學課程教授　計畫用AI批改學生功課

【AI爭議】AI或導致人類滅絕？　紐約大學教授：威脅被誇大

據Business Insider報道指，Sam Altman 5月在倫敦出席一個由程式開發人員和初創公司創辦人合辦的小型閉門會議，初創公司Humanloop創辦人Raza Habib當時也有出席，並將Altman在會上的內容寫成文章，並公開發布。據悉，是次會議原定是需要保密內容，因此Raza Habib其後也刪除文章，惟文章早就已被公眾下載。

報道提到，Altman在會上表示，OpenAI不會涉足其他領域，而是專注於為開發者提供更可靠的語言模型，安撫開發者無須太過擔憂。另外他也透露，目前OpenAI受到的最嚴重限制來自於硬件支持，即GPU的供應。他坦承，因芯片不足，OpenAI的不少短期計劃均無法啟動，例如提高API的可靠性和速度。

【ChatGPT熱潮】OpenAI網站流量飆升至10億　躋身全球流量最高網站20強

責任編輯：曾曉汶

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