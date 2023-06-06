渣打傳向沙特基金 洽售飛機租賃業務

外電報道，沙特阿拉伯主權基金旗下公司AviLease，正深入洽商收購渣打集團（02888）在中東杜拜的飛機租賃業務，作價最少35億歐元即約290億元。據報，討論仍在進行中，可能仍然有變。總部位於都柏林的渣打航空金融公司擁有及管理超過120架飛機並多項提供服務，包括飛機燃油對沖、債務融資和閒置飛機再營銷。渣打出售該資產是集團削減成本和提高股東回報計劃的一部分。至3時20分，渣打報64.7元，上升0.1%。

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沙特阿拉伯為了將產業多元化，去年成立了AviLease。今次潛在交易將迅速幫助AviLease提升其在中東和其他主要租賃市場的地位。

另外，大摩發表報告指，最近1個月港元拆息急升是由流量帶動，因本港銀行體系總結餘處於2008年以來的最低水平，而由於4月份時香港利率以及香港銀行同業拆息（HIBOR）太低，故出現１個月HIBOR逐步上升是合理的，同時有關升幅或反映出銀行資金需求增加等暫時性因素，但鑑於美國加息周期見頂以及內地經濟復甦，認為流動性緊縮的風險似乎是可控的。該行又指，HIBOR 走高將有利於銀行，認為現階段對整個股票市場的影響有限，亦指若3個月HIBOR保持在目前水平或下降，將有助減輕融資成本壓力，對滙豐(00005)和渣打等銀行股同時有正面影響。

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