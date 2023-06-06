【經濟預測】香港總商會調整商品出口率預測　變負增長

香港總商會今（6日）上調本港2023年GDP增長預測，由3.8%調高至4.2%。然而，在多項經濟預測數字之中，商品出口增長率則由正數變為負數，由1月預測的4.5%，修訂為-2%。總商會總裁梁兆基表示，在本港出口前景仍然疲弱的狀態下，難有可觀增長。

是次總商會雖然上調了2023年預期的GDP增長率，惟同時比港府預測3.5%至5.5%的中位數，以及其他機構預測的數字稍低。梁兆基解釋：「主要分別可能在於總商會對本港出口前景看法有差異」，而且預測數字亦反映總商會對香港經濟抱持比較審慎的態度。

▲ 總商會總裁梁兆基表示，在本港出口前景仍然疲弱的狀態下，經濟難有可觀增長。（陳國峰攝）

其他經濟預測包括：

2022年實際數字 2023年預測（1月發表） 2023年預測（最新修訂） GDP增長 -3.5% 3.8% 4.2% 整體通脹率 1.9% 3% 2.8% 零售銷售增長 -1% 10% 16% 商品出口增長 -7.7% 4.5% -2%

（資料來源：香港總商會）

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記者：張寶燕

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