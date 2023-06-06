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【WWDC2023】Apple iOS 17登場　6大主要更新一文看清

科技 15:00 2023/06/06

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公司在去年9月式正式推出iOS 16，不足1年便又在大會上發布iOS 17，而此次系統更新則主打6大新功能，而最受外界關注的，莫過於全新的待機模式以及告別「Hey Siri」。

蘋果（Apple）在WWDC23上除發布全新硬件外，亦有宣布軟件或系統的最新更新。公司在去年9月式正式推出iOS 16，不足1年便又在大會上發布iOS 17，而此次系統更新則主打6大新功能，而最受外界關注的，莫過於全新的待機模式以及告別「Hey Siri」。

今次iOS 17照顧到用戶在iPhone充電時的需要，推出待機模式功能，將資訊以全屏幕顯示，包括智慧型疊放及即時動態功能，讓用戶在手機充電時能在遠處瀏覽小工具或查看消息。

與此同時，是次也有另一大更新，蘋果內置的AI助理軟件Siri，出現全新的指令模式。以往用戶需以「Hey Siri」呼叫Siri，但在更新後的版本，用戶只需喊Siri使能得到軟件的回應。

另外iOS 17首次置有「日記」應用程式，程式以機械學習技術驅動，根據用戶最近的活動，包括相片、最近聯絡人、到過的地方或體能訓練紀錄等提供個人化建議。用戶亦可設定在指定時間收取提醒，以建立寫日記的習慣。程式運用點對點加密技術，用戶也可為程式上鎖，包括Apple在內所有人均無法存取用戶記錄下的內容。

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識別垃圾來電　即時拒絕接聽

iPhone內置功能「電話」則加入了個人聯絡海報功能，用戶可自行編輯照片或以Memoji創建自己的來電顯示，亦能以配以不同的排版和字體顏色。功能也同時支援第三方通話應用程式。此外，更新後的「電話」的Live Voicemail功能可將留言訊息轉為文字，但已被識別的垃圾來電則會即時拒絕接聽。

iOS 17讓FaceTime支援語音及視像訊息，供未通及時回應的用戶期後查看。而通話中新增Reaction功能，用戶能以心心、氣球或煙花等表達心情。同為內置通訊功能的「訊息」除加入全新表情符號貼圖外，更加入了catch-up箭嘴，以標記用戶離開對話時的位置。「訊息」亦新增報平安功能，用戶開啟功能後，已選取的聯絡人會在用户抵達目的地時自動收到通知。

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開發者Beta版率先開放下載

而目前iOS 17的開發者Beta版即日起已向Apple Developer Program會員提供，而公眾Beta版則於下個月登場。正式推出日期就預計會在今年秋季，支援iPhone Xs或更新的型號。

編輯：歐朗欣

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