【俄烏戰爭】烏南部大壩遭炮擊或釀洪災 俄烏互相指責

烏克蘭南部赫爾松（Kherson）部分地區仍由俄羅斯控制，當地第聶伯羅（Dnipro）河上的Kakhovka水力發電廠近日被指遭炮轟，大橋近日因攻擊受損，或引發洪災。

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俄烏兩國官員互相指責對方，摧毀赫爾松地區的大壩。赫爾松地區軍事管理局局長Oleksandr Prokudin周二（6日）發布影片，指控俄軍又犯下恐怖罪行，並警告水位將在5小時內達到臨界點。

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦指控事件為俄國所為，批評對方是恐怖份子。

烏克蘭軍方表示，俄軍炸毀大壩，當局正了解大壩被破壞的規模、水流速度和流量，以及可能被淹沒的區域。烏克蘭內政部呼籲，第聶伯羅河右岸10個村莊和赫爾松部分地區民眾，帶齊必要證件和寵物，關閉電器後撤離。水力發電機構指出，引擎室被爆後，發電廠已被「完全摧毀」，不可能被修復。

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而俄媒則報稱，由俄軍控制的大壩被烏軍炮擊摧毀，有俄羅斯官員形容，是一次恐怖襲擊。俄羅斯新聞社（RIA）報指，下遊部分地區已被完全淹沒。

涉事大壩興建於1956年，是Kakhovka水立發電廠的一部分，為克里米亞半島及同樣屬俄軍控制的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站供水。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述扎波羅熱地區官員報道，核電站未有嚴重危險。

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責任編輯：李俊儀