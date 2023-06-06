【人才荒】人才流失問題有增無減　移民、尋求更高報酬為主因

▲ 總商會總裁梁兆基預計，本港人才流失問題只會「有增無減」。（陳國峰攝）

本港勞動市場持續面對人才流失及轉職潮等挑戰，香港總商會（總商會）在今年4月進行「人才短缺調查」結果顯示，接近74%受訪香港企業持續受到人才短缺問題困擾，影響遍及各行各業。其中61%受訪者更表示，人才短缺問題情況已持續一至三年。總商會總裁梁兆基預計，本港人才流失問題只會「有增無減」，因此還提出多項應對建議如：部分行業可善用自動化技術、進一步釋放婦女勞動力等，期望盡快填補人才缺口。

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最影響中低層員工

總商會在2023年4月進行「人才短缺調查」，合共收回196份問卷，其中54%受訪企業聘用超過200名員工，有28%公司的員工人數為50人或以下，並且來自不同行業。調查結果顯示，目前最缺人才的是初級管理職位（59%），平均年薪為港幣20萬至50萬元；高級管理職位（平均年薪為港幣150萬元至200萬元）所受的影響則最輕微，只有1%受訪企業面對人手短缺問題。

提到打工仔的離職原因，總商會總裁梁兆基表示，主要與打工仔盼尋求更高的薪酬 （79%）、移民（70%）和尋求工作與生活平衡 （51%）有關。在尋求工作與生活平衡方面，由於人才流失問題嚴重，導致打工仔工作量持續增加，長久以來累積的壓力亦令他們開始更重視生活作息，照顧家庭及心理健康等，於是考慮轉工。梁兆基又指：「打工仔期望可以縮短工作時間，或者減少工作日數。」

未能應付航班運力 長期影響香港經濟復常

針對本港航空業，梁兆基亦提到，隨著航空運輸需求增加，若持續面對人手短缺現象，導致未能應付航班運力，將長遠影響香港經濟復常。

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記者：張寶燕

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