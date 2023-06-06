  • 29°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡賽馬場改成住宅用地 政府將致力發展北部地區

環球社會熱點 14:40 2023/06/06

分享：

分享：

新加坡政府與新加坡賽馬場（Singapore Turf Club）周一（5日）宣布，明年將舉行最後一次賽馬比賽後，原址將改作住宅發展用途，正式終止當地接近200年的賽馬比賽歷史。

新加坡收緊食客不還餐盤罰則 今起違者面臨檢控罰款 【下一頁】

新加坡國家發展部及財政部表示，佔地120公頃﹑位於Kranji地區的馬場會在2024年10月，舉辦最後一場賽事，將於2027年3月正式關閉。第二部長拉傑（Indranee Rajah）表示，新加坡土地需求日益增加，關閉馬場是艱難決定，但亦十分重要。

馬場用場將會發展住宅，興建包括公型房屋等住宿設施。政府表示，亦會探討用地其他潛在用途，如文娛及康樂等。

政府表示，重新發展馬場用地能允許有關土地及附近區域可以更整體發展，符合新加坡未來土地應用需求。拉傑指北部地區發展潛力大，政府經研究及評估後，將提出整合及總體發展計劃，尋求更好發展相關地區。

今次收回馬場改建亦是新加坡北部地區未來發展計劃其中一環，當局亦打算改建及改善兀蘭（Woodlands）用地，在林厝港發展全新高科技的農業及食品中心。

新加坡航空7月起 為經濟艙乘客提供免費WiFi服務 【下一頁】

新加坡賽馬博彩管理局行政總裁Fong Yong Kian表示，現時每場賽馬可帶來40萬新加坡元收入（約232.7萬港元），2023年度預計總收入達約11億新加坡元（約64億港元）。

但當地賽馬觀眾已顯著減少，由2010年時約1.1萬人，跌至去年重開後僅平均約2,600人，博彩管理局每場賽事收益亦比以往減少約一半。不過，Fong Yong Kian指當地仍可投注其他海外賽馬賽事。

新加坡賽馬場成立於1842年，屬當地唯一賽馬場，至今舉辦賽事已有181年歷史。馬場主席Niam Chiang Meng對政府決定關閉感傷心，但亦理解當地有土地需求，將盡力維持服務至最後一場賽馬賽事完成。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡首季GDP按年增0.4% 料全年增長介乎0.5%至2.5%
2023/05/25
新加坡首季GDP按年增0.4% 料全年增長介乎0.5%至2.5%
李顯龍首次確診新冠 剛完成非洲外訪
2023/05/22
李顯龍首次確診新冠 剛完成非洲外訪
新加坡今年首季GDP按年升0.1% 遜於預期
2023/04/14
新加坡今年首季GDP按年升0.1% 遜於預期
新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走
2023/04/13
新加坡租金按年貴3成 部分外國人想搬走
新加坡重啟轉機旅客免費導賞團 首次提供參觀當地住宅
2023/04/04
新加坡重啟轉機旅客免費導賞團 首次提供參觀當地住宅

你可能感興趣

新加坡首季GDP按年增0.4% 料全年增長介乎0.5%至2.5%
11:42 2023/05/25
新加坡首季GDP按年增0.4% 料全年增長介乎0.5%至2.5%
李顯龍首次確診新冠 剛完成非洲外訪
13:07 2023/05/22
李顯龍首次確診新冠 剛完成非洲外訪
新加坡今年首季GDP按年升0.1% 遜於預期
14:42 2023/04/14
新加坡今年首季GDP按年升0.1% 遜於預期
經濟 博彩 新加坡 賽馬 比賽

下一篇文章

澳洲母被控殺4子女囚20年 揭子女有基因突變後獲釋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍（第二版）
【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍（第二版）
美客機闖華府領空無回應 F-16攔截後墜毀（第二版）
美客機闖華府領空無回應 F-16攔截後墜毀（第二版）
Netflix《璀璨帝國》名媛Anna Shay離世 享年62歲
Netflix《璀璨帝國》名媛Anna Shay離世 享年62歲
【移民澳洲】6分1移民工人無最低工資 迫違簽證條件將屬刑事
【移民澳洲】6分1移民工人無最低工資 迫違簽證條件將屬刑事
【俄烏戰爭】俄稱再防烏軍反擊兼斃多人 美國增制裁（持續更新）
【俄烏戰爭】俄稱再防烏軍反擊兼斃多人 美國增制裁（持續更新）
【英國王室】哈里料出庭作證 130年來首名高級王室成員
【英國王室】哈里料出庭作證 130年來首名高級王室成員
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款