新加坡賽馬場改成住宅用地 政府將致力發展北部地區

新加坡政府與新加坡賽馬場（Singapore Turf Club）周一（5日）宣布，明年將舉行最後一次賽馬比賽後，原址將改作住宅發展用途，正式終止當地接近200年的賽馬比賽歷史。

新加坡收緊食客不還餐盤罰則 今起違者面臨檢控罰款 【下一頁】

新加坡國家發展部及財政部表示，佔地120公頃﹑位於Kranji地區的馬場會在2024年10月，舉辦最後一場賽事，將於2027年3月正式關閉。第二部長拉傑（Indranee Rajah）表示，新加坡土地需求日益增加，關閉馬場是艱難決定，但亦十分重要。

馬場用場將會發展住宅，興建包括公型房屋等住宿設施。政府表示，亦會探討用地其他潛在用途，如文娛及康樂等。

政府表示，重新發展馬場用地能允許有關土地及附近區域可以更整體發展，符合新加坡未來土地應用需求。拉傑指北部地區發展潛力大，政府經研究及評估後，將提出整合及總體發展計劃，尋求更好發展相關地區。

今次收回馬場改建亦是新加坡北部地區未來發展計劃其中一環，當局亦打算改建及改善兀蘭（Woodlands）用地，在林厝港發展全新高科技的農業及食品中心。

新加坡航空7月起 為經濟艙乘客提供免費WiFi服務 【下一頁】

新加坡賽馬博彩管理局行政總裁Fong Yong Kian表示，現時每場賽馬可帶來40萬新加坡元收入（約232.7萬港元），2023年度預計總收入達約11億新加坡元（約64億港元）。

但當地賽馬觀眾已顯著減少，由2010年時約1.1萬人，跌至去年重開後僅平均約2,600人，博彩管理局每場賽事收益亦比以往減少約一半。不過，Fong Yong Kian指當地仍可投注其他海外賽馬賽事。

新加坡賽馬場成立於1842年，屬當地唯一賽馬場，至今舉辦賽事已有181年歷史。馬場主席Niam Chiang Meng對政府決定關閉感傷心，但亦理解當地有土地需求，將盡力維持服務至最後一場賽馬賽事完成。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培