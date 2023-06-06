【父親節2023】吃飯、住宿　一文看清父親節優惠（不斷更新）

今月18日就是父親節，是時候為辛勞工作的爸爸們表達心意，今年的父親節優惠很有看頭，除一般自助餐及美食早鳥優惠，更有酒店送出1小時模擬飛行駕駛體驗，讓爸爸可以一嘗做機師的感覺！

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一家人聚餐，最理想就是吃自助餐，因為可以先到先食，不用左等右等！由即日起至6月11日，於富豪酒店網店預訂自助餐可享7折優惠，4位或以上的定單，爸爸更可免費享用自助餐，用餐日期為2023年6月12日至30日。自助午餐折後成人270.4元，自助晚餐462.4元。

而首20張於其網上商店消費滿2,500元之定單，父親更可於富豪機場酒店免費參與1小時模擬飛行駕駛體驗一次（價值1,250元），及獲贈港幣200元的餐飲消費額（適用於富豪機場酒店及麗豪航天城酒店）。模擬飛行駕駛體驗將由專業飛行導師講解簡單飛行理論及基本機艙操作，其後參加者可親自操作飛行模擬器，以180度全景觀配合音效，享受衝上雲霄的感覺。

優惠何止一間？以下還有更多精選選擇：

《自助餐選擇》

【都會海逸酒店】

美食：「饗」父盛名父親節自助餐

優惠： 於eShop付全費預訂6月16日之自助餐可享75折優惠；首150名顧客於eShop付全費預訂6月17日之自助餐可享75折優惠；首150名顧客於eShop付全費預訂6月18日之自助餐可享8折優惠

【九龍海逸君綽酒店】

美食：The Promenade父親節自助午餐、自助晚餐及下午茶

優惠：6月11日前於eShop購買父親節餐飲計劃，可享高達75折早鳥優惠

【帝逸酒店】

美食：Alva House父親節自助餐

優惠：6月9日前預訂及繳付訂金，可享85折早鳥優惠；6月17日至18日享用自助早午餐及晚餐期間，爸爸可獲贈貝克啤酒一杯

【帝京酒店】

美食：花月庭父親節自助晚餐

優惠：6月10日或之前預訂可享7折優惠；6月11日至16日預訂可享78折優惠

【香港港麗酒店】

美食：咖啡園父親節自助午餐及晚餐

優惠：預訂父親節當天 (6月18日) 自助餐，父親可獲贈精選朱古力，正日光顧其他餐廳亦有父親節贈品，包括淋浴啫喱、朱古力及男士香水等

【灣景國際】

美食：父親節自助早午餐及自助晚餐

優惠：6月11日或之前預訂並繳付全數，可享有早鳥優惠價

【8度海逸酒店】

美食：超強爸爸‧父親節海鮮自助餐

優惠：酒店eShop預訂自助午餐可享8折；酒店eShop預訂自助晚餐可享85折優惠，每位食客可免費享佛跳牆1客

【九龍酒店】

美食：倚窗閣「和牛 ∙龍蝦」東瀛父親節自助晚餐

優惠：於eShop訂購可享85折優惠

【香港喜來登酒店】

美食：咖啡廳自助餐

優惠：由即日起至6月11日，預訂父親節自助餐可享85折早鳥優惠。於父親節當日惠顧自助午餐，每位父親可獲贈柚子檸檬梳打乙杯；於自助晚餐時段，每位父親可免費無限次享用精選汽酒或鮮雜果賓治，以及獲贈免費獲榛子朱古力泡芙乙份。

《其他美食》

【榴槤研究所】

美食：貓山王榴槤芝士蛋糕 650g

優惠：原價488元，特價398元，加送D24榴槤麻糬10粒裝

【奇華餅家】

美食：紅酒樽外形「父親節禮盒」，內有黑糖杏仁脆糖、芝士酥條

優惠：原價78元，會員8折62元

【九龍酒店】

美食：父親節精選蛋糕「芒果拿破崙」及「宇治抹茶十勝紅豆蛋糕」

優惠：於eShop訂購可享8折優惠

《酒店住宿》

【帝逸酒店】

內容：窩心父親節住宿之旅，包括父親節午宴／PitStop 下午茶、自助早餐、粉紅香檳一枝、借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑等

優惠：視乎不同計劃，3位成人每晚3,288，4位成人每晚3,988

【帝京酒店】

內容：父親節感恩獻禮住宿計劃，包括入住帝京酒店客房一晚、免費享用花月庭父親節全時段自助晚餐 (兩位用，價值1,755.6元)、客房內免費觀賞任何收費電影頻道

優惠：每晚1,960元起 (須另加一服務費)

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責任編輯：歐陽佩

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