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澳洲母被控殺4子女囚20年 揭子女有基因突變後獲釋

環球社會熱點 14:23 2023/06/06

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澳洲新南威爾士州女子福爾比格（Kathleen Megan Folbigg）2003年被控殺害4名子女而入獄，但她多年來堅稱子女為自然死亡。但調查新證據表明，4名幼童可能死於罕見基因突變，福爾比格現已獲釋。

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福爾比格長子Caleb於1989年出生，出生19日後死亡。次子Patrick於1991年死亡，當時僅8個月大。長女Sarah兩年後去世，僅10個月大。幼女Laura於1999年去世，當時僅1歲7個月大。

福爾比格丈夫其後將妻子的私人日記交給警方，兩人於翌年分居。福爾比格2001年被控謀殺4名子女，將孩子弄至窒息而死。但福爾比格不認罪，強調子女死於自然原因。

控方用日記作為證據，指福爾比格在日記中提到，對子女的愧疚一直困擾著她，並形容要獨自照顧孩子是讓她最害怕的時候。

審訊歷時8周，陪審團最終裁定福爾比格3項謀殺罪成及1項誤殺罪成，起初判囚40年。福爾比格上訴後，改判囚30年。

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福爾比格一度被形容為全澳洲最冷血的女性連環殺手。不過外界曾發請願信，促請按照法醫病理學結果作覆核，但經重新調查仍未洗脫其罪。

直至全球90名科學家兩年前引述一項研究，認為福爾比格四名子女或因不同基因突變引發的症狀死亡，促請赦免福爾比格。

新南威爾士州去年11月重新調查此案，結果對她當初的每項定罪都有合理懷疑，政府周一（5日）無條件赦免福爾比格，但仍未撤銷對她的定罪。

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責任編輯：鄭錦玲

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