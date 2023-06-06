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【基金人事】貝萊德中國區負責人湯曉東離任　任內助取得全資基金管理牌照

股市 14:23 2023/06/06

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【基金人事】貝萊德中國區負責人湯曉東離任　任內助取得全資基金管理牌照

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）中國區負責人湯曉東離任，公司回應外電查詢時稱，湯曉東因尋求外部機會而離任。貝萊德亞太區副主席暨大中華區負責人陳蕙蘭將會直接監督中國在岸市場業務。

湯曉東2019年加入貝萊德，任內協助公司取得全資基金管理牌照，並與建行 （00939） 、淡馬錫合資為內地投資者提供財富管理服務。

貝萊德內地資管規模只佔集團一小部分。

據貝萊德以往介紹，湯曉東同時是貝萊德亞太區執行委員會委員，過去曾任廣發證券副總經理兼廣發控股（香港）總裁、華夏基金總經理、中證監國際部副主任。

湯曉東最初在美國展開職業生涯，曾任職於蘇格蘭皇家銀行、荷蘭銀行、摩根大通等國際金融機構。

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