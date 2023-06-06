【券商點睇】5月汽車銷量增26% 花旗予長汽目標價10.8元

長城汽車（02333）5月汽車銷量10.1萬輛，按年升26.2%，新能源車銷售23,755台；首5個月計，銷量按年跌0.8%至41.4萬輛。美銀證券發表研報指出，長汽今年首5個月總銷量，分別達到該行預測及公司目標的36%及26%。

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花旗維持長汽「中性」評級，目標價10.8元。該行預計，長汽強大的新車型將幫助其超越行業。不過，由於長汽新能源汽車的轉型，該行認為集團短期盈利增長將放緩，並指電動汽車銷量貢獻的上升，可能會損害其利潤率。長汽一度飆近5%，曾見8.55元，現報8.48元，升4.05%，成交金額2.84億元。

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