【蘋果概念股】蘋果首款MR頭戴裝置售價過高 高偉電子受累 股價急挫最多24％

千呼萬喚，蘋果在WWDC 2023宣布推出首款MR頭戴裝置「Apple Vision Pro」，卻被分析員指售價過高及量產日期較預期時間為長，結果拖累一眾蘋果概念股下跌。

高偉電子（01415）股價今日（6日）顯著受壓，早市最多曾跌24%至14.22元，創近3個月以來新低，截至2時，股價報15.76元，跌16.4%，成交額1.9億元。

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高偉電子早前被盛傳為Apple Vision Pro第二代頭顯CCM的主要供應商，預計供應比重高達70%至80%，刺激高偉股價由5月初14元水平，升至最高19.3元。

Apple Vision Pro定價為3,499美元（約27,290港元），預計將於2024年初上市。機體將搭載M2芯片、R1芯片，4K解析度屏幕，操作系統為VisionOS，有Multi-App 3D Engine，讓用戶擁有全新的體驗。

不過，分析員初步卻對Apple Vision Pro不太樂觀。天風國際分析員郭明錤指出，Vision Pro的售價高於預期，加上發售日需要等待半年以上，料短期不利投資情緒。

他認為，Apple展示空間運算的願景與AR/MR裝置的設計創新，但沒有展示出日常生活使用Apple Vision Pro的必要性。相反，目前ChatGPT或AIGC(人工智能生成內容)在可見未來下，對改變人類生活方面更具説服力。

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記者：李兆明