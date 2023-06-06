  • 29°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛

股市 13:49 2023/06/06

分享：

分享：

【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛

四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（PwC）洩露澳洲稅務機密資料風波擴大。繼澳洲最大退休基金AustralianSuper上周宣布，暫停與羅兵咸永道簽署新合約後，當地傳媒報道，第二大退休基金Australian Retirement Trust 加入杯葛行列，而澳洲聯儲局在內多個公營機構在過去一周都相繼表態停用羅兵咸永道。

AustralianSuper資產管理規模達2900億澳元（約1.5萬億港元），而Australian Retirement Trust規模也達2400億澳元（約1.26萬億港元）。

羅兵咸永道交出76人名單　涉利用機密訊息建議客戶

羅兵咸永道澳洲分部被揭發，一名前高級合夥人為澳洲政府提供諮詢時，獲取了保密稅務政策訊息，然後利用相關資料為全球客戶提供意見。

羅兵咸永道澳洲代理行政總裁Kristin Stubbins周一向該行合夥人發電郵，點名指出4名前合夥人涉及事件，另有9人因事件停職，並且該行已向澳洲當局交出63名曾接收相關電郵的合夥人和員工名單。換言之，事件涉及至少76名羅兵咸永道職員。

Stubbins續指，已委任獨立董事作特別調查報告，檢視該行的管治和文化，預計9月有初步報告。

隨愈來愈多澳洲大型機構杯葛，羅兵咸永道恐為事件付出數以百萬美元或更大代價。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？憧憬內地救市內房股有救？

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

相關文章：

【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道

【Wirecard破產】安永德國因Wirecard 醜聞被罰款　禁止進行新審計兩年

【投行醜聞】瑞信據報洩露部分超高淨值客戶個人資料　涉及就業資訊及聯絡方式等

編輯：麥德銘

醜聞 退休基金 羅兵咸永道
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【基金人事】貝萊德中國區負責人湯曉東離任　任內助取得全資基金管理牌照

下一篇文章

【新股IPO】科笛2487傳21.85元接近下限定價　料集4.7億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪　幣安：毫無根據、比特幣跌半成
【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪　幣安：毫無根據、比特幣跌半成
【港股市況】內房造好　ATM轉跌、騰訊跌逾2%　高偉電子挫近20%　恒指午後再轉跌（不斷更新）
【港股市況】內房造好　ATM轉跌、騰訊跌逾2%　高偉電子挫近20%　恒指午後再轉跌（不斷更新）
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【美股期貨】美期變動不大　道指期貨微跌1點（不斷更新）
【美股期貨】美期變動不大　道指期貨微跌1點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款