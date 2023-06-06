▲ 【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵 澳洲第二大退休基金加入杯葛

四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（PwC）洩露澳洲稅務機密資料風波擴大。繼澳洲最大退休基金AustralianSuper上周宣布，暫停與羅兵咸永道簽署新合約後，當地傳媒報道，第二大退休基金Australian Retirement Trust 加入杯葛行列，而澳洲聯儲局在內多個公營機構在過去一周都相繼表態停用羅兵咸永道。

AustralianSuper資產管理規模達2900億澳元（約1.5萬億港元），而Australian Retirement Trust規模也達2400億澳元（約1.26萬億港元）。

羅兵咸永道交出76人名單 涉利用機密訊息建議客戶

羅兵咸永道澳洲分部被揭發，一名前高級合夥人為澳洲政府提供諮詢時，獲取了保密稅務政策訊息，然後利用相關資料為全球客戶提供意見。

羅兵咸永道澳洲代理行政總裁Kristin Stubbins周一向該行合夥人發電郵，點名指出4名前合夥人涉及事件，另有9人因事件停職，並且該行已向澳洲當局交出63名曾接收相關電郵的合夥人和員工名單。換言之，事件涉及至少76名羅兵咸永道職員。

Stubbins續指，已委任獨立董事作特別調查報告，檢視該行的管治和文化，預計9月有初步報告。

隨愈來愈多澳洲大型機構杯葛，羅兵咸永道恐為事件付出數以百萬美元或更大代價。

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編輯：麥德銘