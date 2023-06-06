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【WWDC2023】首部15吋MacBook Air　配有M2芯片比Intel快12倍

科技 14:06 2023/06/06

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Apple在WWDC23發布了全新採用M2 Ultra芯片的主機Mac Studio及Mac Pro，更宣布了首部15吋MacBook Air，並配合多項更新功能，提升用戶體驗。

Apple在WWDC23發布了全新採用M2 Ultra芯片的主機Mac Studio及Mac Pro，更宣布了首部15吋MacBook Air，並配合多項更新功能，提升用戶體驗。

全新15吋MacBook Air機身輕薄，厚度為11.5毫米，重量則為3.3磅。電腦亦配備15.3吋Liquid Retina屏幕，其亮度達500尼特，支援10億種顏色，而解像度也高同級手提電腦2倍，亮度則高出25%。 MacBook Air以MagSafe充電，有2個可連接6K外置屏幕的Thunderbolt連接埠，以及1個3.5毫米耳筒插口。

15吋MacBook Air採用M2芯片，運算速度比使用Intel處理器的MacBook Air快12倍。電腦亦配備8核心CPU和10核心GPU，以及16核心神經網絡引擎。M2芯片擁100GB/s 記憶體頻寬及支援多達 24GB 快速統一記憶體。而電腦的電池使用時間長達18小時，比其他手提電腦長50%。

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在影像和音響系統方面，MacBook Air配置1080p FaceTime HD相機，M2的影像信號處理器亦能加強畫質。3咪高風陣列利用波束形成算法捕捉清晰音訊，而全新6揚聲器音響系統有2個高音及2組採用振動抵消技術的低音喇叭。

15吋MacBook Air有4色可選，包括午夜暗色、星光色、太空灰和銀色。電腦售價由10,499起，即日起接受預訂，並在6月13日公開發售。

責任編輯：歐朗欣

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