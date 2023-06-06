▲ 【澳洲加息】澳洲再意外加息0.25厘 澳元短線走高

澳洲聯儲局意外地加息0.25厘，令政策利率升至4.1厘，刷新2012年以來最高水平。澳洲4月暫停加息後，市場原預期當地息口趨穩，但澳洲聯儲局連續在5月、6月都上調利息。最新加息後，澳元即市走高，兌美元升值約0.8%至0.6670水平，兌港元則報5.2267算。

澳洲聯儲局表示，當地貨品物價通脹放慢，但服務消費通脤明顯，目前7%通脹雖可能已見頂，但仍屬過高水平，且可能橫行一段時間，因此未來可能須進一步收緊政策，令外界更有信心通脹回落。

政策聲明續指，高通脹令人民生活困難、經濟功能受損，一旦國民習慣高通脹預期，降低通脹的成本將更高，帶來更高利率和失業率大增。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

相關文章：

【澳洲加息】澳洲5月意外加息0.25厘、利率升至3.85厘 澳央行：有必要進一步調高利率壓通脹

【美國加息】基金界名人El-Erian：儲局過早暗示暫停加息 再出現政策失誤風險仍高

編輯：麥德銘