外國新郎行禮繼續睇電話 網民：「婚姻已完」（有片）

外國一名新郎被發現,在婚禮舉行時仍然繼續使用手提電話,被網民狠批,甚至有人揚言「呢段婚姻已經名存實亡」。

社交平台流傳的影片可見,一名相信是新郎的男子手牽新娘步出教堂時,左手一直查看電話,根本沒有一絲新婚的甜蜜感覺。新郎只有短暫與新娘在教堂門外對望,過後目光再次對准電話。

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT