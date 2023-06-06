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外國新郎行禮繼續睇電話 網民：「婚姻已完」（有片）

環球社會熱點 12:28 2023/06/06

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外國一名新郎被發現，在婚禮舉行時仍然繼續使用手提電話，被網民狠批，甚至有人揚言「呢段婚姻已經名存實亡」。

Netflix《璀璨帝國》名媛Anna Shay離世 享年62歲 【下一頁】

英球迷波衫諷希爾斯堡慘劇 被拘捕兼起訴 【下一頁】

社交平台流傳的影片可見，一名相信是新郎的男子手牽新娘步出教堂時，左手一直查看電話，根本沒有一絲新婚的甜蜜感覺。新郎只有短暫與新娘在教堂門外對望，過後目光再次對准電話。

    點擊圖片放大
    +4
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不少網民狠批新郎，直指新郎要麼被迫結婚，要麼其實不愛新娘，質疑兩人為何要一同走入婚姻。有網民更表示，不如當場就要求婚姻無效。

有網民坦言，新郎的行為根本沒有辯解餘地，因為結婚當日理應沒有任何東西重要到他需要在步出教堂時分心。影片上傳後，已獲超過4000萬人次觀看。

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責任編輯：吳漢培

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