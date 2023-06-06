紅樹林被公認是高生態價值的海岸生境，而棚屋也是極具人文意義的社會資產，兩者在過往幾十年於大澳默默毗連共存，兩者間的相互影響又怎樣？ 為氣候變化下香港帶來什麼啟示? 現時世界各地都積極研究紅樹林的多種重要功能以探究社會發展和自然保育的平衡。大澳的紅樹林，因為和棚屋居民生活的緊密關係，成為香港研究紅樹林和人的互動影響的最佳地點。

長春社與香港都會大學在獲得大嶼山保育基金的支持下，於2021年11月起合作進行了「綜合環境及人文角度去探究大澳紅樹林的功能」研究。一方面進行生態調查和分析泥土、水以及紅樹樣本，以科學數據了解紅樹林的環境功能(包括污水處理、碳存量及生物多樣性)；而另一方面則透過訪談居民及遊客，以社區角度去認識紅樹林的人文價值。此研究不但是本港首個研究紅樹林和人的生活的實例，也為保育水鄉大澳和紅樹林提供更多科學資料。



感性體驗x理性科研 +沉浸式紅樹生境體驗



此項目幾近結束，長春社將於2023年6月17-18日（星期六、日），在大澳舉辦以「登『紅』走『綠』── 大澳紅樹 • 人的交匯」為主題的展覽，和公衆分享研究成果。是次展覽有室内展覽及戶外紅樹林導賞。室內展覽將於具特色的歷史建築內進行，從相片、布掛、實物等漫遊細味大澳 ‧ 紅樹 ‧ 人的故事，聆聽與紅樹林朝夕相對的棚屋居民心聲，此分享展除讓參加者試以科研成果角度(從泥土、水以及紅樹樣本)理性分析外，更以簡單投影營造沉浸式體驗的氛圍，感受紅樹林的生境 ── 豐富生物多樣性的棲息地。觀展後，參觀者更有機會參加此項目總策劃及負責人 ── 長春社保育經理 吳英嬋博士帶領的紅樹林導賞，親身實地探索大澳紅樹林 ‧ 棚屋之旅。

展覽簡介如下：



【長春社 登『紅』走『綠』──大澳紅樹 • 人的交匯 】分享展



活動日期：2023年6月17-18日（星期六、日）

活動地點：茂里次所

大澳街市街11號一樓 (觀展須行樓梯上落）

開放時間：10:00-17:00

分享形式： 1) 室内展覽 (無須預約）

2) 紅樹林廣東話導賞 (須預早報名）

請於6月14日前於此連結報名 （https://forms.gle/MHLKyqz3miWuZUhJ9）

*公眾導賞將於2023年6月18日 (15:00 - 16:00)進行

*導賞名額有限，先到先得。

費用 : 全免

關於長春社:

長春社於1968年立，為香港本地歷史悠久的非牟利環保團體。我們的使命是以主要推動者的角色，透過倡導，合作，和社區參與來捍衛我們的環境和文化古蹟，並以為了當代和未來社群，以環境的可持續性為首要考慮的社會作願景。我們一直致力監察環保政策及推廣環境教育工作。

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（特約）