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【券商點睇】替瑞奇珠單抗獲批上市 康哲顯現綜合競爭力

股樓投資 12:14 2023/06/06

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根據興證國際報告，康哲藥業（00867）早前公告替瑞奇珠單抗注射液（商品名為益路取）新藥上市許可申請已於2023年5月26日獲得國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療適合系統治療或光療的中度至重度斑塊狀銀屑病成人患者，於2023年5月30日獲得藥品注冊證書。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

 

該行認為，康哲臨床開發能力得到印證，創新發展道路接連取得成果。益路取從取得中國藥物臨床試驗批准通知（IND）到遞交NDA，耗時僅14個月，其中包含2.5個月（含春節）完成220例受試者入組，印證了公司基於商業化優勢的高效臨床開發能力。益路取是繼甲氨蝶呤注射液獲批後，康哲本年度中國獲批上市的第二款創新藥，經過五年的投資布局及研發推進，公司創新發展的道路迎來重磅裡程碑。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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益路取商業化工作穩步推進，協同在售產品鞏固皮膚領域競爭力。益路取作為公司皮膚綫的重磅創新產品之一，產品商業化工作穩步推進。將協同康哲美麗在售產品喜療妥、安束喜及待上市產品蘆可替尼乳膏進一步鞏固公司在皮膚治療領域的綜合競爭力，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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買入 銀屑病 康哲藥業（00867） 中國 港股

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