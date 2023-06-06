【券商點睇】IP營運打開增長空間 閱文在綫閱讀龍頭穩固

天風證券指，閱文集團（00772）作為付費閱讀先行者，優質作家資源及豐富作品資源為其提供廣闊的知識產權（IP）池。同時，新入局免費閱讀，通過C端流量和B端廣告打造全新商業模式。付費用戶流向免費閱讀的可能性較低，免費閱讀對於在綫閱讀市場的作用更多體現在吸引非付費用戶，以及做大市場兩方面，付費閱讀業務與免費閱讀業務之間不存在侵蝕，兩者將長期共存。

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另影視領域，市場規模收縮，中小廠商出清，精品化已成趨勢。閱文收購新麗，攜手騰訊（00700），三駕馬車合力前行。泛二次元領域，預計2026年國內二次元內容市場將超千億，動漫、遊戲深度受益。該行看好閱文與騰訊動漫、快看動漫合作的漫改增量以及閱文高效率利用頭部IP開發游戲的潛力。同時，衍生品孵化路徑可行，本土IP衍生品消費文化已然崛起。未來閱文或能成功複制迪士尼的成功道路，對標世界知名衍生品品牌，IP衍生品業務快速發展有望助推閱文盈利能力進一步提升。

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天風證券首次覆蓋給予「買入」評級。該行看好在綫閱讀與版權運營業務的快速發展，公司作為數字閱讀龍頭，以在線閱讀業務為基石，全面發力IP全產業鏈條運營，短期有望受益於2023年內容端供給加速，長期有望依托IP生態鏈成長為全球頂尖的文化產業集團，預測2023至2025年淨利潤分別為14.8億元（人民幣，下同）、18.6億元及21.7億元。

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責任編輯：林衛