【國情點睇】理性看待出險房企退市 官媒：對房地產板塊影響有限

據內地《證券日報》報道，昔日的「千億元房企」ST藍光摘牌，成為A股第一家退市房企。業內預計，這將拉開A股出險房企「1元退市」大幕，後續將有十餘家企業站上退市「生死綫」。其中，有4家可能面臨財務類退市風險，即有可能觸發連續「淨利為負且營收低於1億元」、「淨資產為負」等退市條件，但當前出險房企主要面臨的是「面值退市」，即「1元退市」風險。根據相關規定，股票連續20個交易日收市價均低於1元（人民幣，下同），則會被交易所強制退市，且沒有退市整理期，直接終止上市。

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據中銀證券不完全統計，股價跌至1元附近或以下的A股上市公司中，約26%屬於房地產行業。文章稱：「此番退市風波背後，由於整體市場復甦緩慢、債務違約增加、部分房企出現大額虧損等內外部因素，導致投資者對公司信心受挫、資本市場對部分出險房企安全性產生擔憂，使股價承壓。但這並不是意味著整體房地產行業沒有投資價值，恰恰相反，行業中優秀企業的市值表現仍值得關注和期待。」

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文章認為，在全面注冊制下，資本市場有進有出是市場化、常態化表現，應理性看待出險房企退市現像。首先，有利於加速行業風險出清，重塑競爭格局。其次，為其他出險房企拉響警報，需盡快落實重組方案。第三，對整體房地產板塊影響相對有限，部分出險房企的退市問題不能用來否定整個行業投資價值。總體來看，行業已進入下半場，對房地產板塊而言，績差股不斷出清，信用、資源及資本向績優股集中，助推這些企業探索新發展模式，將重塑房地產行業估值邏輯，有助於發掘優質上市主體長期投資價值，促進行業健康發展。

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責任編輯：林衛