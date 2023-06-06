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【新股IPO】巨星傳奇6683傳5.5元下限定價　周杰倫概念股料集7億元

新股IPO 12:25 2023/06/06

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【新股IPO】巨星傳奇6683傳5.5元下限定價　周杰倫概念股料集7億元

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 周一（5日）結束招股。市場消息指，巨星傳奇僅以招股價範圍下限5.5元定價。以巨星傳奇發行1.27億股計，公司集資額近7億元。

巨星傳奇將於下周二（13日）掛牌。

巨星傳奇IPO涉兩名基石投資者，包括手遊股網龍 （00777） 認購300萬美元、Blink Field認購1500萬美元。

巨星傳奇上周以5.5元至6.3元招股，公開發售部分孖展早前錄5319萬元認購，低於公司公開發售部分規模。市場消息指，巨星傳奇整體公開發售部分，仍獲超額認購。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

開市追揸沽
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【新股IPO】周杰倫概念股「巨星傳奇」料周三起招股　傳引入網龍為基石投資者

記者：宋佩恩

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港股 巨星傳奇（06683） 網龍（00777） IPO 孖展 集資
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