▲ 【新股IPO】巨星傳奇6683傳5.5元下限定價 周杰倫概念股料集7億元

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 周一（5日）結束招股。市場消息指，巨星傳奇僅以招股價範圍下限5.5元定價。以巨星傳奇發行1.27億股計，公司集資額近7億元。

巨星傳奇將於下周二（13日）掛牌。

巨星傳奇IPO涉兩名基石投資者，包括手遊股網龍 （00777） 認購300萬美元、Blink Field認購1500萬美元。

巨星傳奇上周以5.5元至6.3元招股，公開發售部分孖展早前錄5319萬元認購，低於公司公開發售部分規模。市場消息指，巨星傳奇整體公開發售部分，仍獲超額認購。

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記者：宋佩恩