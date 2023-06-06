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【沽空機構】創科實業再遭Jehoshaphat 狙擊「大規模詐騙家得寶」　股價曾插7%後回穩

股市 12:06 2023/06/06

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【沽空機構】創科實業再遭Jehoshaphat 狙擊「大規模詐騙家得寶」　股價曾插7%後回穩

藍籌「電鑽股」創科實業 （00669） 再被沽空機構Jehoshaphat Research狙擊。Jehoshaphat 發表73頁新報告，開首指控「我們相信創科實業大規模欺騙家得寶（Home Depot，美：HD），情況維持至少4年」。與首份報告不少篇幅攻擊創科實業財務造假，Jehoshaphat 最新改口，今次報告不用會計角度分析。

家得寶是創科實業單一最大客戶。Jehoshaphat揚言自己揭露創科實業造假，將令創科實業經營盈利大減3分之1，並且正在沽空創科實業股份。

創科實業今早股價一度跌7%，低見68.65元，半日跌幅收窄至2.4%，報72.2元，成交近6億元。

Jehoshaphat：創科實業利用「瑕疵品」傾銷家得寶獨家產品

Jehoshaphat在最新報告指控，創科實業將部分獨家供應予家得寶的產品，標示為「工廠瑕疵品（Factory Blemished）」，從而在自家銷售渠道銷售，並認為有關做法雖然原意是合理的，但創科實業卻以此「鑽空子」，在不違家得寶防止競爭協議下，向市場傾銷產品。

報告又聲稱，曾向家得寶前管理人員了解，並指家得寶沒有詳細核實創科「瑕疵品」的真偽。報道以「保護身份」為由不公開相關管理人員的名稱。

Jehoshaphat相信，創科實業做法令家得寶失去數以十億美元計收入。報告舉例如在創科實業直接銷售網站上，有一項單一型號產品的「瑕疵品」庫存逾6萬部，質疑數量之大除非是倉庫員飲醉，否則很可能是假標示。

創科實業今年2月首次被Jehoshaphat 狙擊，Jehoshaphat指控創科實業不可能在沒有借助「操縱性會計」和「玩弄會計數字」的情況下，連續十年期間，每半年度的毛利率均有所增加。

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記者：麥德銘

港股 家德寶（Home Depot，美：HD） 創科實業（00669） Home Depot
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