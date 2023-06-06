【沽空機構】創科實業再遭Jehoshaphat 狙擊「大規模詐騙家得寶」　公司回應：沽空機構報告資訊極不準確及誤導

▲ 【沽空機構】創科實業再遭Jehoshaphat 狙擊「大規模詐騙家得寶」 股價曾插7%

藍籌「電鑽股」創科實業 （00669） 再被沽空機構Jehoshaphat Research狙擊。Jehoshaphat發表73頁新報告，開首指控「我們相信創科實業大規模欺騙家得寶（Home Depot，美：HD），情況維持至少4年」。與首份報告不少篇幅攻擊創科實業財務造假，Jehoshaphat最新改口，今次報告不用會計角度分析。創科實業收市後發公告，指該沽空機構最新的報告資訊屬極不準確及誤導，此報告連同今年2月下旬該沽空機構就創科實業發出的首份報告，都屬虛假。

創科實業指，該等報告載有誤導性及毫無根據的指控。有關該公司、該公司之業務實踐及財務業績的結論並不正確，因而或會導致該公司股份價格不尋常波動。創科實業重申強烈否認所有指控，並保留對Jehoshaphat及/或相關指控之負責人士以及對最新報告之刊發採取法律行動權利。

創科實業今早股價一度跌7%，低見68.65元，全日收報70.45元，跌4.7%，成交13.3億元。

Jehoshaphat：創科實業利用「瑕疵品」傾銷家得寶獨家產品

家得寶是創科實業單一最大客戶。Jehoshaphat揚言自己揭露創科實業造假，將令創科實業經營盈利大減3分之1，並且正在沽空創科實業股份。

Jehoshaphat在最新報告指控，創科實業將部分獨家供應予家得寶的產品，標示為「工廠瑕疵品（Factory Blemished）」，從而在自家銷售渠道銷售，並認為有關做法雖然原意是合理的，但創科實業卻以此「鑽空子」，在不違家得寶防止競爭協議下，向市場傾銷產品。

報告又聲稱，曾向家得寶前管理人員了解，並指家得寶沒有詳細核實創科「瑕疵品」的真偽。報道以「保護身份」為由不公開相關管理人員的名稱。

Jehoshaphat相信，創科實業做法令家得寶失去數以十億美元計收入。報告舉例如在創科實業直接銷售網站上，有一項單一型號產品的「瑕疵品」庫存逾6萬部，質疑數量之大除非是倉庫員飲醉，否則很可能是假標示。

創科實業今年2月首次被Jehoshaphat 狙擊，Jehoshaphat指控創科實業不可能在沒有借助「操縱性會計」和「玩弄會計數字」的情況下，連續十年期間，每半年度的毛利率均有所增加。

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記者：麥德銘