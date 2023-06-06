▲ 【中資券商】中信証券傳削減投行員工底薪 每月減6,000至10,000元人工

據外電引述消息指，中信証券 （06030） 下調投資銀行部門的薪酬，將底薪削減最多15%。同時，據悉，中信証券尚未向銀行家發放去年的花紅，而花紅通常在第二季度初支付。在外電報道中信証券減投行員工薪酬前，內地昨日網上已傳出，有「頭部券商」削減中低級員工薪酬。

外電引述消息指，中信証券於周一（5日）通知員工，指會下調部份初級及中級銀行家的底薪下調6,000元人民幣至每月10,000元人民幣。據指，部份員工底薪的削減幅度最多達20%。

中信証券未有回應。

共同富裕下 不少內地金融機構傳出減薪

在「共同富裕」下，近年中國公務員以至金融業均出現減薪等消息。此前有消息指，中金公司 （03908） 上月將今年投資銀行家的花紅較上年同期削減30%至50%，交易員的花紅亦削最多40%。

除了減薪，報道引述業內消息人士指，部份中資投行要求員工避免炫富，例如將昂貴餐飲或海外旅行的照片上傳到社交媒體上。

在上月，網上就流傳上海浦發銀行員工集體追討公司突然大幅減薪的圖片，浦發銀行當時解釋，是外判服務公司與所屬員工之間存在勞動糾紛所致。

中證監部分官員據報減薪逾5成 改制後待遇與公務員看齊，可見【下一頁】

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編輯：袁諾曦