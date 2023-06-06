  • 29°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Netflix《璀璨帝國》名媛Anna Shay離世 享年62歲

環球社會熱點 11:54 2023/06/06

分享：

分享：

憑Netflix王牌真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）走紅的俄日混血「比華利山莊女王」Anna Shay離世，終年62歲。據報Anna Shay周一（5日）因中風離世，其親人發表聲明確認死訊。

搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲 【下一頁】

聲明形容，Anna Shay是一位慈祥的母親、祖母和有魅力的明星，更指她是親人的陽光，傳授眾人很多生活智慧，及享受人生的道理。聲明確認，Anna Shay已因中風離世，享年62歲，一眾親人會永遠懷念她。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

《璀璨帝國》於2021年播出後，Anna Shay深受觀眾喜愛。節目旨在展示美國亞裔及亞洲富豪的奢華生活，包括有關人士參加派對的日常等。Anna Shay是日俄混血，在《璀璨帝國》第1季指她因軍火生意而變得富有，但Anna Shay其後否認。

英女王國葬及全國哀悼活動 開支料達15.7億 【下一頁】

Anna Shay的父親創辦了Pacific Architects and Engineers（PAE），是一間與美國政府和聯合國合作的國防及政府服務承包商。但Anna Shay與弟弟 Allen於2006年，將PAE以12億美元（約93.6億港元）價格授予Lockheed Martin，交易以全現金完成。

Anna Shay曾接受採訪指，從未想過《璀璨帝國》會如此成功，自己更未想過會參與拍攝。她指自己性格害羞，但無論發生什麼事情都會接受，只會做自己。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
2023/05/25
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
英女王國葬及全國哀悼活動 開支料達15.7億
2023/05/19
英女王國葬及全國哀悼活動 開支料達15.7億
【文彬】南韓男團ASTRO成員在家離世 傳當日為母親生日
2023/04/20
【文彬】南韓男團ASTRO成員在家離世 傳當日為母親生日
【坂本龍一逝世】生前極力反對東京再開發 曾去信小池百合子
2023/04/03
【坂本龍一逝世】生前極力反對東京再開發 曾去信小池百合子
【土耳其地震】艾素遇難終年31歲 英超踢過車路士及紐卡素
2023/02/18
【土耳其地震】艾素遇難終年31歲 英超踢過車路士及紐卡素

你可能感興趣

搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
12:25 2023/05/25
搖滾天后Tina Turner因病離世 享年83歲
英女王國葬及全國哀悼活動 開支料達15.7億
12:48 2023/05/19
英女王國葬及全國哀悼活動 開支料達15.7億
【文彬】南韓男團ASTRO成員在家離世 傳當日為母親生日
12:05 2023/04/20
【文彬】南韓男團ASTRO成員在家離世 傳當日為母親生日
名人隕歿 網絡熱話 綜藝節目 Netflix 美國 聯合國 亞洲

下一篇文章

IMF第一副總裁：英國引入移民有助壓低通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】6分1移民工人無最低工資 迫違簽證條件將屬刑事
【移民澳洲】6分1移民工人無最低工資 迫違簽證條件將屬刑事
意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌
意小鎮推月租1歐元冀增人口 阿諾舒華辛力加好友成招牌
美客機闖華府領空無回應 F-16攔截後墜毀（第二版）
美客機闖華府領空無回應 F-16攔截後墜毀（第二版）
【英國王室】哈里料出庭作證 130年來首名高級王室成員
【英國王室】哈里料出庭作證 130年來首名高級王室成員
【俄烏戰爭】俄稱再防烏軍反擊兼斃多人 美國增制裁（持續更新）
【俄烏戰爭】俄稱再防烏軍反擊兼斃多人 美國增制裁（持續更新）
【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍（第二版）
【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款