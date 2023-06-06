Netflix《璀璨帝國》名媛Anna Shay離世 享年62歲

憑Netflix王牌真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）走紅的俄日混血「比華利山莊女王」Anna Shay離世，終年62歲。據報Anna Shay周一（5日）因中風離世，其親人發表聲明確認死訊。

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聲明形容，Anna Shay是一位慈祥的母親、祖母和有魅力的明星，更指她是親人的陽光，傳授眾人很多生活智慧，及享受人生的道理。聲明確認，Anna Shay已因中風離世，享年62歲，一眾親人會永遠懷念她。

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《璀璨帝國》於2021年播出後，Anna Shay深受觀眾喜愛。節目旨在展示美國亞裔及亞洲富豪的奢華生活，包括有關人士參加派對的日常等。Anna Shay是日俄混血，在《璀璨帝國》第1季指她因軍火生意而變得富有，但Anna Shay其後否認。

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Anna Shay的父親創辦了Pacific Architects and Engineers（PAE），是一間與美國政府和聯合國合作的國防及政府服務承包商。但Anna Shay與弟弟 Allen於2006年，將PAE以12億美元（約93.6億港元）價格授予Lockheed Martin，交易以全現金完成。

Anna Shay曾接受採訪指，從未想過《璀璨帝國》會如此成功，自己更未想過會參與拍攝。她指自己性格害羞，但無論發生什麼事情都會接受，只會做自己。

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責任編輯：李俊儀