【WWDC2023】Apple推全新M2 Ultra　Mac Pro及Mac Studio均配備歷代最強芯

▲ Apple亦發布了全新M2 Ultra芯片，以及全新Mac Studio和Mac Pro。全新Mac Studio和Mac Pro兩款電腦均配備M2 Ultra芯片，推進了Apple電腦的革新。

Apple開發者大會WWDC在今日凌晨舉行，除了有定位為空間運算裝置（Spatial Computer）的Vision Pro登場外，Apple亦發布了全新M2 Ultra芯片，以及全新Mac Studio和Mac Pro。全新Mac Studio和Mac Pro兩款電腦均配備M2 Ultra芯片，推進了Apple電腦的革新。

M2 Ultra是現時Apple芯片當中最高階的芯片，並採用單芯片系統（SoC），透過UltraFusion技術，將2顆M2 Max芯片連接，使其能作為單一芯片運行。M2 Ultra擁1,340億個電晶體，較M1 Ultra多出200億個。M2 Ultra配備24核心CPU及可配置多達60或76個新一代核心的GPU，其CPU和GPU速度比M1 Ultra分別快20%及30%。它的統一架構支援達192GB記憶體，比M1 Ultra高50%。800GB/s的記憶體頻寬亦比同系列的M2 Max多2倍。

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而M2 Ultra亦加入到全新Mac Pro和Mac Studio主機，使Mac Studio比配備M1 Ultra的上一代，運行速度快達3倍，全新Mac Pro亦較用Intel處理器的iMac快3倍。

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相較上一代，Mac Studio有更高頻寬的HDMI，支援8K 解像度及 240Hz 格率，以及有多達六個 Pro Display XDR，驅動超過 1 億像素。機身背面有4個Thunderbolt、一個10GB Ethernet、一個HDMI和2個USB-A連接埠。而正面則有兩個 USB-C 連接埠及 SD 卡槽。

另外，Mac Pro配有7個PCle擴充插槽，其中六個開放式擴充插槽支援 Gen 4，比以往快 2 倍，也擁24核CPU及60或76核心GPU，以及有比Intel處理器Mac Pro多至少2倍的記憶體和SSD儲存。它亦有七張內置 Afterburner 卡，並和Mac Studio一樣，可播放 22 個 8K ProRes 422 影片串流。

責任編輯：歐朗欣

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