IMF第一副總裁：英國引入移民有助壓低通脹

英國政府近期有意收緊移民，但國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）周一（5日）指，英國引入移民填補就業市場缺口，有助壓低該國通脹。

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根據英國國家統計局（ONS）的數據，英國去年整體淨移入人口為60.6萬。而英國截至今年4月的整體通脹率按年回落至8.7%，但撇除波動較大的食品能源價格的核心通脹率仍達6.8%，屬七國集團（G7）中最高。

經濟學家認為，英國脫歐影響歐盟工人流動，加上疫情影響都導致英國勞動力市場更緊張，成為英國國內高通脹主因之一。

高萍娜接受英國廣播公司（BBC）採訪指，她認為讓工人進入英國有好處，因英國正受高通脹困擾，移民有助填補部分行業的職位空缺，從而降低通脹率。

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英國截至今年4月的一季內，仍有過百萬個職位空缺。住宿及食品行業空缺率達5.5%，健康和社會工作行業空缺率為4.5%、專業科學工作空缺率為4%。

高萍娜更指，IMF堅持其於2018年的預測，即英國脫歐後將令該國經濟的長期增長潛力，減少相當於其國內生產總值（GDP）的2.5%至4%，相當於每人900至1,300英鎊。

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責任編輯：鄭錦玲