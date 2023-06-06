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【石Sir午市閒談】今日推介復星國際、華潤萬象生活、中集安瑞科

股市 12:30 2023/06/06

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恒生指數中午收報19206點，升98點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介復星國際 （00656） 、華潤萬象生活 （01209） 、中集安瑞科 （03899） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3541878

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介復星國際、華潤萬象生活、中集安瑞科

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰葉淼

 

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欄名 : 石Sir午市閒談

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