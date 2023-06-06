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【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股、高偉電子插16%　郭明錤提兩原因不看好

股市 12:02 2023/06/06

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【AAPL】郭明錤未看好蘋果Vision Pro？　提兩原因料不利短期投資情緒

蘋果（Apple，美：AAPL）首款MR混合實境裝置Vision Pro終於在WWDC（全球開發者大會）中亮相，定價3499美元（約2.74萬港元），暫定明年年初上市，較市場更貴、更遲交貨。蘋果發布Vision Pro後，股價由即市新高倒跌收場，相關供應鏈股份今日（6日）涯沽，供應Vision Pro相機模組的高偉電子  （01415） 跌16%。

A股方面，主要供應Vision Pro機殼的長盈精密（深：300115）跌18%，外接電源供應商的歌爾股份（深：002241）、組裝商立訊精密（深：002475）都跌逾5%。

郭明錤：Vision Pro無展現出使用必要性

天風國際證券分析師郭明錤認為Vision Pro在兩大方面未能說服投資者。首先，Vision Pro的售價高於預期，加上發售日需要等待半年以上，料短期不利投資情緒。

另外，郭明錤指，Apple展示空間運算的願景與AR/MR裝置的設計創新，但沒有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相反，目前ChatGPT或AIGC（人工智能生成內容））在可見未來下，對改變人類生活方面更具說服力。

他又指，投資者需要密切觀察Vision Pro的預購需求，以及在發售前Apple能否提供更吸引人的應用程式、內容或生態。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？憧憬內地救市內房股有救？

開市追揸沽
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編輯：袁諾曦

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股
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