【恒大危機】恒大物業遲來業績 去年虧轉盈賺14.2億 正向中國恒大討償134億被挪用資金

恒大物業（06666）一次過公布2021年全年、2022年中期及2022年全年業績，其中截至2022年12月31日止，錄得淨利潤14.8億元（人民幣），扭虧為盈，2021年全年淨虧損為3.16億元；營業收入118.09億元，按年下跌10.5%；不派發末期股息。

截至去年底止，恒大物業總合約面積約8.19億平方米，在管面積約5億平方米，較2021年末新增約270萬平方米。截至期末，恒大物業第三方項目管理面積約1.48億平方米，佔集團總在管面積約30%，其中新增的第三方管理面積占集團總新增管理面積比例約37%。

2022年期末，恒大物業銀行存款和現金（包括現金及現金等價物和受限制現金）總額約16.56億元，較2021年12月31日增加約4.89億元。而銀行存款及現金增加主要由於年內經營活動所產生的淨現金流入。

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對於市場關注的134億存單被質押事件，據業績通告中披露，恒大物業現正與大股東中國恒大（03333）商討償還公司合共約134億元存單質押擔保（案件）所涉及資金的方案。該案件屬特殊情況，且公司將就內部控制系統采取若干措施，案件不會對公司未來經營現金流量產生進一步重大影響。

2020年12月至2021年8月期間，恒大物業的六家附屬公司通過銀行為多家第三方公司（作為被擔保方）融資提供該質押，相關的資金通過部分被擔保方及多家通道公司劃轉至中國恒大。但2021年9月至12月期間，因質押擔保期限屆滿，觸發質權實現條件，被銀行強制執行的恆大物業附屬公司存單質押的總計價值為134億元。

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恒大物業又表示，集團專注於「物業服務+生活服務」模式為廣大業主和住戶提供高質量服務。2022年度，集團來自關聯方的收入約1.4億元，僅佔總收入約1.2%，控股股東流動性危機對該集團整體收入基本沒有任何重大影響。

根據通告披露，恒大物業2021年全年營業收入為131.94億元，毛利潤36.64億元，淨虧損為3.16億元，每股基本虧損0.03元。2022年中期收入為57.9億元，毛利潤12.8億元，淨利潤5.5億元，每股基本盈0.05元，不建議派發中期息。

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記者：李兆明