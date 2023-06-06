沙田18中菜廳　全新盛夏饗宴　季節食材呈獻海鮮美饌　手工臭豆腐料理及消暑甜點

盛夏來臨，香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18，推出多款全新夏日美饌，為一眾饕客消暑解熱。

炎炎夏日，正是品嚐海鮮的好時機，全新的菜譜特別加入多款游水海鮮，包括亞拉斯加蟹、南非鮑魚、大蟶子及日本大元貝等。沙田18主廚何振雄師傅一向擅長運用不同醬料，以突出食材獨特性，這次在海鮮美饌上，正發揮得淋漓盡致。

當中鹹檸檬蒸大蟶子(時價)，特別將鹹檸檬切絲，再跟開邊蟶子同蒸，鹹酸味道開胃消暑。另一道陳皮黃豆醬蒸日本大元貝(時價)，黃豆醬的天然發酵味道與陳皮的甘香醇厚，奇妙地跟飽滿鮮甜的大元貝十分匹配。其他海鮮菜式還有子薑黑醋炒蝦球(港幣$398)，夏日當造的子薑口感清爽，加上黑醋的香甜，令人無法抗拒；黃豆醬鹹菜肉絲蒸海馬友(港幣$388)，則是一個充滿東莞家鄉風味的菜式。

每逢清明前後，正是禮雲子的當造季節，禮雲子是蟛蜞的蟹子，鮮味無窮，取禮雲子，需人手逐隻由蟛蜞中挑出來，故十分矜貴。何師傅這次特別以禮雲子炮製兩大經典美食，其中禮雲子蝦米炒柚皮(港幣$288)，柚皮本身入口鬆化軟腍，蝦米的鹹香令味道更豐富，最後加上禮雲子同炒，鮮味誘發到另一層次。禮雲子鱈魚粒炒飯(港幣$298)，同樣是經典的禮雲子菜式，粒粒米飯炒得乾身，細味更有禮雲子的鮮味。

每次推出全新菜單，何師傅都會引入坊間少見的獨有食材，這次亮點非手工臭豆腐莫屬。首先人手將已發酵的臭豆腐弄碎，再加入西班牙黑毛豬五花肉碎、馬蹄、芫荽重新定型，然後再作烹調。當中砂窩海鮮臭豆腐(港幣$588)，各式海鮮包括海蝦、花甲、魷魚、雞樅菌連同臭豆腐放入泡椒魚湯同煮，上桌時以砂窩盛載，香氣四溢，臭豆腐口感鬆化，吸盡魚湯鮮甜。另一道辣椒餅四角豆爆炒蝦球(港幣$388) 同樣值得一試，四角豆因外型擁有四個棱角而得名，口感脆嫩，配搭蝦球及辣椒餅爆香快炒，吸盡辣椒香，香辣感覺正好在夏日中刺激味蕾。

沙田18的甜品亦是一眾饕客最期待的部分，餅房主廚賴耀輝師傅帶來多款消暑甜品，包括解膩消滯的青檸話梅撻(港幣$72)及解熱生津的合桃腐皮薏米糕(港幣$72)。不要錯過冰涼透心的自家製雪糕系列，全新的糖冬瓜開心果雪糕(港幣$50)，果仁香味濃郁，糖冬瓜味清甜；鹹蛋黃雪糕(港幣$50)每次用上20個或以上的鹹蛋黃製作，入口帶有鹹蛋黃的甘香。再度回歸的菠蘿洛神花雪葩(港幣$50)，鮮艷奪目的紅寶石色澤為眼球消暑，入口酸咪咪，非常解膩。

沙田18全新夏日菜單6月7日起於晚市及午市時段供應。

*所有價目須以原價另加10%服務費及1%附加費，支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化。

▲ 鹹檸檬蒸大蟶子 (時價)

▲ 砂窩海鮮臭豆腐 港幣$588

▲ 辣椒餅四角豆爆炒蝦球 港幣$388

▲ 鹹蛋黃雪糕(前)糖冬瓜開心果雪糕(後) 每球港幣$50

沙田 18

香港新界沙田澤祥街 18 號沙田凱悅酒店 4 樓

營業時間：

午餐

星期一至星期五 上午 11 時 30 分 至 下午 3 時

周末及公眾假期 上午 10 時 30 分 至 下午 3 時

晚餐

星期一至五 下午 5 時 30 分 至 晚上 10 時 30 分

星期六、日及公眾假期

首輪用餐 下午 5 時 30 分 至 晚上 7 時 30 分

次輪用餐 晚上 7 時 45 分 至 晚上 10 時 30 分

（特約）