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【俄烏戰爭】俄稱再防烏反擊 累計斃1500烏軍

環球政治 10:35 2023/06/06

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俄羅斯國防部周二（6日）聲稱，再次成功阻擋烏克蘭的另一次反擊，揚言烏軍累計已損失約1,500名士兵及多樣武器裝備。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）則表明，俄羅斯知道烏國將獲得最終勝利。

【俄烏戰爭】俄稱成功抵抗烏反擊 擊斃逾250烏軍（第二版） 【下一頁】

俄國防部聲明指俄軍連續兩日成功在頓涅茨克（Donetsk）防禦烏軍進攻，摧毀包括8架西方援助的德國主戰「豹型」坦克及109架裝甲車，並稱烏軍已累計折損約1,500人。國防部稱烏軍經歷周一（5日）重大折損後，重組23及31機械旅至其他部隊，並隨即再次發起反擊。

然而，俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）質疑，俄國防部聲明的真確性。他指按聲明提及的烏軍陣亡數，俄軍需要向前推進150公里，認定９聲明只是「科幻小說」。

普里戈津諷刺地表示，俄國防部聲稱造成敵軍損傷的數量暗示，俄軍其實已把地球摧毀5次。

【俄烏戰爭】澤連斯基稱烏準備反攻 憂特朗普重返白宮 【下一頁】

烏方暫未就俄方聲稱二輪反擊回應，但副防長Hanna Maliar指烏軍正變更攻擊方向，否認最新行動屬主要反擊。

澤連斯基亦指摘俄方，正歇斯底里地回應烏軍在頓涅茨克的進展。他讚揚烏軍在巴赫穆特（Bakhmut）持續有突破，並揚言俄國知道烏克蘭終將獲勝。

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責任編輯：吳漢培

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