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【渣打2888】渣打據報向沙特AviLease洽售航空金融業務 料涉資至少294億元
股市 10:25 2023/06/06
渣打 （02888） 擬洽售航空金融業務。據外電引述消息指，渣打正與沙地阿拉伯公共投資基金（PIF）旗下飛機租賃公司AviLease進行深入談判，料估值至少達35億歐元（約294.07億港元）。
渣打股價微升不足1%，現報64.65港元。
今年初渣打公布正考慮出售航空金融業務，該業務佔集團總收入約2%，佔風險加權（RWA）約1%。據悉，渣打為了削減成本及提高股東回報，故有意出售業務。
渣打航空金融業務Standard Chartered Aviation Finance總部位於都柏林，擁有逾120架飛機，並提供包括燃料對沖及債務融資等服務。報道指，討論正在進行中，可能仍然步履蹣跚。
報道指，渣打及PIF拒絕回應。
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編輯：袁諾曦
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