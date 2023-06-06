  • 29°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潑水節】羚邦宣布投資S2O亞洲潑水音樂節香港站

股市 11:48 2023/06/06

分享：

分享：

【潑水節】羚邦宣布投資S2O亞洲潑水音樂節香港站

羚邦集團 （02230） 宣布，投資《S2O亞洲潑水音樂節- 香港站》，潑水音樂節於8月5日及6日在中環海濱活動空間舉行，為香港首度舉行S2O亞洲潑水音樂節。香港站門票現正公開發售，售價980元起。

S2O亞洲潑水音樂節自2015年舉行，每年4 月於泰國舉行，並吸引超過10萬人次。S2O亞洲潑水音樂節現已擴展至日本、韓國、台灣等地，2023年度將依次在三亞、首爾、香港及台灣作巡迴。

羚邦認為，參與大型音樂節投資，符合集團的5年策略發展計劃。集團在舉行線上音樂會後，體會到大眾疫後進一步對互動性質體驗的大型活動的需求，在重視現場音樂和表演帶來的經濟收益及影響，決定參與S2O香港站投資。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？憧憬內地救市內房股有救？

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

相關文章：

【真人show】中播數據合推綜藝節目《Hong Kong's Got Talent》、明年首季ViuTv播出    5月起招募3至80歲才藝達人

【騰訊系】騰訊音樂訪韓邀南韓藝人參加內地節目　「限韓令」取消有期？

【男兒當入樽】THE FIRST SLAM DUNK票房衝破2000萬元　羚邦股價飈26%

記者：宋佩恩

港股 泰國 中環 羚邦集團（02230）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】內房造好　騰訊逆市跌1%　高偉電子挫16%　恒指半日再升98點（不斷更新）

下一篇文章

【吉利175】吉利汽車升1%、5月銷量按年增35%至12萬輛　新能源車增長38%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　林作保險團隊成員割席
【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約　林作保險團隊成員割席
【美股收市】蘋果轉跌0.8% 道指收挫199點 納指靠穩
【美股收市】蘋果轉跌0.8% 道指收挫199點 納指靠穩
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【大行報告】大摩降恒指目標至21500點　建議4大投資主題、看清最新焦點股
【大行報告】大摩降恒指目標至21500點　建議4大投資主題、看清最新焦點股
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　京東ADR高港3%（不斷更新）
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款