▲ 【潑水節】羚邦宣布投資S2O亞洲潑水音樂節香港站

羚邦集團 （02230） 宣布，投資《S2O亞洲潑水音樂節- 香港站》，潑水音樂節於8月5日及6日在中環海濱活動空間舉行，為香港首度舉行S2O亞洲潑水音樂節。香港站門票現正公開發售，售價980元起。

S2O亞洲潑水音樂節自2015年舉行，每年4 月於泰國舉行，並吸引超過10萬人次。S2O亞洲潑水音樂節現已擴展至日本、韓國、台灣等地，2023年度將依次在三亞、首爾、香港及台灣作巡迴。

羚邦認為，參與大型音樂節投資，符合集團的5年策略發展計劃。集團在舉行線上音樂會後，體會到大眾疫後進一步對互動性質體驗的大型活動的需求，在重視現場音樂和表演帶來的經濟收益及影響，決定參與S2O香港站投資。

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？憧憬內地救市內房股有救？

相關文章：

【真人show】中播數據合推綜藝節目《Hong Kong's Got Talent》、明年首季ViuTv播出 5月起招募3至80歲才藝達人

【騰訊系】騰訊音樂訪韓邀南韓藝人參加內地節目 「限韓令」取消有期？

【男兒當入樽】THE FIRST SLAM DUNK票房衝破2000萬元 羚邦股價飈26%

記者：宋佩恩