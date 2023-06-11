【醫療科技】自供電智能背心　助用家糾正坐姿

▲ SPMV採用的電子織物，是由摩擦納米發電機（TENG）組成，它可借助人類的運動模式來收集電力，然後為姿勢監測傳感器提供能量。（中國科學院）

正確坐姿與健康息息相關，若長期坐姿不佳，就會導致肌肉疼痛和不適。醫學研究也證明，不良坐姿會增加心血管疾病、視力問題、中風和肌肉骨骼疾病的風險。

中國科學院有研究團隊發明了一件智能背心，透過機器學習（ML）算法協助，實時監控用家坐姿，並能即時提醒糾正姿勢。

該智能背心名為「自供電坐姿監測背心」（Self-powered Sitting Position Monitoring Vest，SPMV），負責這研究項目的北京納米能源與系統研究所副研究員董凱指出，無論是在職人士或學生，都會因不同原因如疲累或懶散，經常以不良姿勢坐着，久而久之就會造成腰酸背痛。

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為改善學生和從事久坐職業人士健康，研究團隊想到，如果能夠通過穿戴一種由智能紡織品製成的衣服，來觀察他們的實時坐姿並作出提醒，就能紓緩這種流行「坐姿病」的問題。

董凱表示：「SPMV是由自供電織物組成，它可以與傳感器配對，監測用戶的姿勢變化後作出警示，提醒坐姿需要作出必要的調整。」此外，用家也可透過屏幕，觀察自己的坐姿變化，來進行適當調節。

藉人體動作 納米電機收集電力

SPMV採用的電子織物，是由摩擦納米發電機（Triboelectric Nanogenerator，TENG）組成，它可借助人類的運動模式來收集電力，然後為姿勢監測傳感器提供能量。

董凱進一步解釋，TENG收集電力的原理，是利用靜電效應，透過平常的人體動作，將兩種材料互相摩擦時的機械能轉換為電能。團隊所採用的電子織物，則是由尼龍纖維和導電纖維編織而成，當穿戴者移動時，纖維可被拉伸和壓縮，這兩種纖維之間的連續運動和接觸就會產生靜電。

另一方面，當傳感器收集到人體姿勢數據後，就會由一個集成的機器學習算法進行分析，該算法能處理關於用家如何坐着的信息，並對他們的坐姿進行分類識別，以及提供即時反饋；如發現坐姿不正，就會即時提醒穿着者需要調整他們的姿勢。

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當發出提示後，SPMV還會繼續監測用戶的坐姿變化，並分析他們有否及如何糾正坐姿。研究證實，該系統能在96.6%的時間內準確識別用家的姿勢。

伸展性佳 耐用可洗高透氣

另一位負責該研究項目的美國佐治亞理工學院（Gatech）材料科學與工程學院教授王中林表示，SPMV所採用的電子織物容易拉伸，而且耐用、可清洗、高透氣，容許用戶長時間舒適地穿着，所以是長期姿勢監測配件的理想選擇。

他強調：「靈活性、伸展性和彎曲能力，都影響可穿戴傳感器的舒適度，也影響電子織物性能。該電子織物的針織結構不但具有良好伸展性，同時也增加它的能量輸出，因此可產生更高的電壓，有助SPMV長時間運作。」

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除電子織物的舒適度外，另一個重要考量是姿勢監測的可靠性。SPMV中的傳感器會沿着頸椎、胸椎和腰椎的位置，直接縫合在電子織物上，而這些位置都有助收集最常見懶散姿勢的數據，例如駝背等，所以也能帶來高可靠度的監測結果。

記者：陳卓賢

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